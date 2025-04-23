RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Почему КАБы снова долетают до Запорожья: объяснение главы ОВА

Фото: Россия ударила по Запорожью управляемыми авиабомбами (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Иван Носальский

Россия снова начала наносить удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. Вероятно, враг их модернизировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По его словам, Украина изучает два варианта модернизации КАБов, которую могли провести россияне. Это неофициальная информация, а гипотезы, которые проверяются. 

"Первый - скорость движения КАБов, она была больше, чем обычно. Второй - это та связь, которая использовалась КАБами, была усовершенствована", - объяснил Федоров. 

Он уточнил, что эти две вещи могли привести к тому, что Россия смогла вчера, 22 апреля, ударить авиабомбами по Запорожью. 

Обстрел Запорожья

Напомним, вчера, 22 апреля, российские оккупанты атаковали Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна бомба попала по инфраструктурному объекту, а вторая - по жилому району.

Известно, что в результате атаки россиян один человек погиб, а еще 42 - пострадали.

Также из-за российского удара в Запорожье были повреждены многоэтажки и гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеАвиаударыВойна в Украине