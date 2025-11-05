Чому "Іскандер-М" став складною ціллю для Patriot: пояснення Ігната

Як розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, система Patriot збиває балістичні ракети в автоматичному режимі, тому їй складніше точно вирахувати момент перехоплення ракети, яка маневрує під час польоту.

"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збиття як “Іскандерів”, так і “Кинжалів” є", - наголосив Ігнат.

Росія частіше запускає "Іскандери"

Ігнат також зазначив, що Росія суттєво збільшила кількість пусків “Іскандерів-М”, порівняно з попередніми роками. Росія почала застосовувати "Іскандер-М" частіше і більше, з різних напрямків, у поєднанні з іншими засобами - БПЛА, крилатими ракетами.

"І це, своєю чергою, теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку – вона не може бачити і вражати ворожі цілі на 360 градусів", - пояснив Ігнат.