Почему ржавеют автомобили: причины и методы борьбы

Коррозия кузова – один из главных факторов, снижающий остаточную стоимость автомобиля и в конце концов выводящего его из строя. Почему вообще ржавеют наши машины и почему с этим ничего нельзя сделать?

Коррозия – один из видов саморазрушения металлов. Ей подвергаются в принципе любые металлы на основе железа, в том числе и те стали, из которых производят кузова автомобилей. Начинается коррозия автомобильного кузова сразу после того, как кислород – непременный участник процесса – доберется до собственно металла. То есть, если мы говорим об автомобилях, то начало и процесс их ржавления напрямую зависит от уровня антикоррозионной защиты.

Иными словами, машина со стальным кузовом ржавеет с того момента, когда прекращается работа его антикоррозионной защиты – заводской или дополнительной.

Почему начинает ржаветь кузов автомобиля

Рассмотрим конкретные причины перехода к масштабным коррозионным процессам.

Слабая заводская антикоррозионная защита . Речь идет не только о гальваническом покрытии на деталях и нанесенных на них антикоррозионных материалах, но и о несовершенной в этом плане конструкции кузова и о внешнем лакокрасочном покрытии;

Эксплуатационные потери антикоррозионных покрытий . Первой страдает антикоррозионная мастика днища и колесных арок, где детали постоянно бомбятся камнями и они контактируют с неровностями путей, наледями и случайными предметами;

Возрастные изменения антикоров на кузове . Самое печальное, что в первую очередь кажется защита закрытых объемов, которую трудно проконтролировать: в полостях дверей, порогов, лонжеронов, тоннелей с двойными стенками. Также очень коварны зоны – стыки и швы деталей. Их защищает специальный герметик, но он со временем может пересыхать, с тех пор трескается и начинает пропускать под себя влагу;

Неблагоприятные условия хранения . Если в гараже плохая вентиляция, атмосфера в нем влажная, а машина мокрая от дождей и соленых растворов с дороги, коррозия развивается ускоренными темпами.

Основные этапы развития коррозии на кузове

Если знать, как прогрессирует этот самый первый враг автомобиля, бережному владельцу будет проще предотвратить его атаки или как минимум остановить их.

Начинается ржавчина с повреждения антикоррозионного слоя: краски, резино-битумной или полимерной мастики, гальванического покрытия. В месте повреждения на металл попадает воздух, из которого рано или поздно осядет конденсат, а то и в металл проберется откровенная влага. Вскоре, через несколько дней или несколько недель, эта влага и воздух дадут старт ржаванию детали.

А если деталь защищена оцинковкой или фосфатированием? Действительно, защитное гальваническое покрытие задержит коррозию в этой точке на несколько лет. В таком случае у владельца будет больше времени, чтобы увидеть повреждение, зачистить металл до блеска и нанести новое защитное покрытие.

Однако часто бывает, что такой очаг коррозии возникает под слоем мастики, которая после удара, например, камнями, сохраняет свою внешнюю целостность, но пропускает под себя влажный воздух. В такой ситуации ржавчина успевает проесть металл насквозь, пока владелец или мастера СТО заметят проблему. Зачищать уже нечего, требуются сварочные работы или замена детали.

Тем не менее, тяжелые повреждения автомобиля наносит коррозия в закрытых объемах – порогах, дверях, силовых коробах. Защитный антикор внутри этих деталей трескается от пересыхания, из-за чего металл обнажается и становится доступным для влаги и воздуха.

Поэтому следует обновлять внутреннюю защиту таких полостей превентивно, примерно каждые 3-5 лет, применяя антикоры с ингибиторами коррозии и вытеснителями влаги. Это недешевая и сложная, а потому непопулярная процедура. Следовательно, вопрос решается по-другому: внутреннюю коррозию не лечат, потом заменяют съеденные ржавчиной детали путем сварочных работ. И соответственно, после этого машину надо подкрашивать, что еще больше поднимает цену ремонта.

Если коротко

Принципиально важно начать борьбу с коррозией вовремя – когда она еще не вступила в силу и когда еще есть металл, который можно защищать. Ведь с одной стороны нет вечных автомобилей – победа коррозии над сталью является лишь вопросом времени и условий содержания. А с другой стороны, достаточно примеров того, как даже кузова с наихудшей репутацией выглядят великолепно и в возрасте в полвека – только потому, что первый владелец вовремя задул свою "ласточку" правильным антикором.