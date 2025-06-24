Чому Іран одразу порушив перемир'я з Ізраїлем: думка політолога

Рішення про перемир'я Ірану з Ізраїлем могло бути не погоджене іранським верховним лідером Алі Хаменеї. Тому воно протрималося лише кілька годин.

Причина зриву перемир'я

Фесенко звернув увагу, що в порушенні перемир'я між Ізраїлем та Іраном немає нічого дивного. На його думку, це пов'язано зі специфікою стану іранського керівництва.



"Ми розуміємо, що була згода на підписання угоди про перемир'я з боку уряду Ізраїлю... Ми знаємо, що Катар виступав у ролі посередника. А хто домовлявся з боку Ірану? Ми не знаємо. Ми припускаємо, що це були або представники МЗС, або представники президента. Однак ключове питання. Будь-яке серйозне рішення в Ірані має бути ухвалене, погоджене верховним лідером аятолою Хаменеї, а він ховається", - розповів політолог.

Він нагадав, що процес ухвалення рішень в Ірані ускладнений, оскільки рішення узгоджують із верховним лідером через його помічника. І це займає час. І поки що невідомо, чи було погоджено таке рішення з Хаменеї. Дипломати могли узгодити перемир'я без політичної згоди свого лідера.

При цьому, на думку Фесенка, могла бути й інша ситуація - Хаменеї дозволив домовлятися про перемир'я, але без інших поступок. Але поки невідомо, про що саме домовилися сторони, крім припинення вогню.

Також Фесенко припустив, що Корпус вартових ісламської революції, на який не впливають рішення МЗС Ірану і президента Масуда Пезешкіана, хоче продовжувати війну.

"Тож найближчим часом, найімовірніше, в Ірані мають з'ясувати, вони все ж таки дотримуватимуться перемир'я чи продовжуватимуть війну", - вважає він.

Хто зацікавлений у перемир'ї

За словами Фесенка, США, Китай, Росія та частини іранського керівництва все ж таки зацікавлені в перемир'ї між Ізраїлем та Іраном.

"Тому що, на мій погляд, у цьому є інтерес, ну, як мінімум, частини нинішнього режиму, зберегти себе, зберегти цей режим. А це можливо тільки якщо буде припинено війну. Якщо війна триватиме, ситуація може вийти з-під контролю. Ще більше об'єктів в Ірані може бути зруйновано, може загинути і Верховне керівництво. Тож і невідомо, що буде далі. А так є шанс зберегти себе", - додав він.

При цьому політолог пояснив, що Китай не хоче ескалації війни, оскільки в такому разі буде заблокована Ормузька протока. Це вдарить по китайській економіці.

"Саме Китай є основним покупцем іранської нафти. І нафта, яка йде з Перської затоки, вона йде в основному в Азію, десь 70%. Це Індія, Китай. Так що Китай не зацікавлений в ескалації війни", - розповів Фесенко.

Також, на його думку, продовження війни між Іраном та Ізраїлем не хоче і російський диктатор Володимир Путін, який намагається зберегти конструктивні стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

"Ось для Путіна на першому місці Трамп, а Іран на другому місці. І тому нехай краще вони домовляться, цього хоче Трамп. Ну і для Путіна це зберігає перспективу подальших контактів, домовленості з Трампом", - уточнив він.