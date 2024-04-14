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Чому Іран атакує Ізраїль: причина конфлікту

Фото: чому Іран атакує Ізраїль (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Іран атакував Ізраїль у ніч проти 14 квітня. ЦАХАЛ попросив громадян бути пильними, у повітря піднято десятки винищувачів.

Детальніше про причини конфлікту - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: сайт телеканалу CNN, IRNA, The Times of Israel, сайт Білого дому, ABC News, The New York Times, Newsru.co.il.

Причини конфлікту

1 квітня Ізраїль ударив по За словами CNN,

За інформацією видання The Times of Israel, Іран запустив ударні безпілотники в напрямку території Ізраїлю сьогодні пізно ввечері, 13 квітня.

"Десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю", - заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Пізніше Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив у відеозверненні до громадян і заявив, що країна готова до прямого нападу з боку Ірану та відповість тим самим.

Президент США Джо Байден перервав свої вихідні та зібрав членів ради. При цьому він підтримував зв'язок з ізраїльською стороною та союзниками.

За інформацією ABC News, ЦАХАЛ заявив про відстеження понад 100 іранських дронів. Армія оборони повідомила, що перехоплюватиме їх.

Також ізраїльська розвідка виявила запуск десятків безпілотників та крилатих ракет з Ірану та Іраку. Очікувалося, що зоною удару будуть Голанські висоти та база ВПС Ізраїлю.

ЦАХАЛ наказав жителям північних Голанських висот, району Неватим на півдні Ізраїлю, міст Дімона та Ейлат залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.

Представники іранської делегації заявили, що перша хвиля ударів уже відбулася. Тегеран назвав її військовим "відповіддю" на удар Ізраїлю по іранському "консульству" у столиці Сирії Дамаску 1 квітня.

При цьому іранська делегація в ООН підкреслила, що можливі й нові хвилі атаки у разі, якщо Ізраїль "зробить дурість", маючи на увазі відповідь на удари, які вже завдано сьогодні.

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