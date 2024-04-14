RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему Иран атакует Израиль: причина конфликта

Фото: почему Иран атакует Израиль (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. ЦАХАЛ попросил граждан быть бдительными, в воздух подняты десятки истребителей.

Подробнее о причинах конфликта - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: сайт телеканала CNN.

На прошлой неделе Израиль ударил по  По словам CNN, 

 

Ситуация в Израиле

По информации The New York Times, разведка Израиля зафиксировала запуски десятков дронов и ракет из Ирана и Ирака

Ранее мы писали, что израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ЦАХАЛ будет работать над их перехватом на более раннем этапе.

Также стало известно, что Израиль ввел ограничения для гражданских из-за угрозы удара Ирана.

Позже мы сообщали об запуске Ираном ударных дронов в направлении Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИран