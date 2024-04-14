Почему Иран атакует Израиль: причина конфликта

Ситуация в Израиле

По информации The New York Times, разведка Израиля зафиксировала запуски десятков дронов и ракет из Ирана и Ирака

Ранее мы писали, что израильские военные идентифицировали более 100 беспилотников, запущенных из Ирана. ЦАХАЛ будет работать над их перехватом на более раннем этапе.

Также стало известно, что Израиль ввел ограничения для гражданских из-за угрозы удара Ирана.

Позже мы сообщали об запуске Ираном ударных дронов в направлении Израиля.

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