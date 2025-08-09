Чому гривня та євро обганяють долар: причини валютних зрушень у 2025 році

Тема яка завжди цікавить кожного українця — ситуація на валютному ринку, яким буде курс гривні до долара чи євро або чому та чи інша валюта зростає чи послаблюється. Давайте коротко та аргументовано розберемося в причинах ситуації на валютному ринку в Україні протягом останніх місяців 2025р. І так, чому гривня зростає відносно долара. Основні причини:

1. Стабільність офіційного курсу, інтервенції НБУ та сезонність:

• У серпні 2025 року гривня демонструє відносну стабільність до долара, з офіційним курсом, встановленим Національним банком України (НБУ), у межах 41,72–41,86 грн/дол. За даними НБУ, у другому кварталі 2025 року гривня навіть зміцнилася на 0,6% відносно долара. Це пов’язано з політикою керованої гнучкості курсу, яка дозволяє НБУ контролювати коливання через валютні інтервенції. У другому кварталі обсяг інтервенцій з продажу валюти скоротився до $8,1 млрд порівняно з $9,4 млрд у першому кварталі, що свідчить про зниження тиску на гривню.

• Сезонні фактори, такі як зростання пропозиції валюти через експорт сільськогосподарської продукції, також сприяють стабільності гривні.

2. Зниження попиту на готівковий долар:

• Українці при операціях з іноземною валютою надають перевагу євро як засобу заощаджень. Чистий попит на готівковий долар у другому кварталі 2025 року впав до $0,1 млрд порівняно з $1,9 млрд у попередньому кварталі. Це зниження попиту призвело до того, що спред між готівковим і офіційним курсом долара став від’ємним, тобто долар в обмінниках можна було купити дешевше за офіційний курс.

3. Міжнародна фінансова допомога:

• Зростання міжнародних резервів України, які на кінець червня 2025 року досягли $45,1 млрд, підтримує стабільність гривні. Міжнародна фінансова допомога, зокрема у доларах і євро, конвертується у гривню, що створює додаткову пропозицію валюти на ринку та зменшує девальваційний тиск.

4. Покращення девальваційних очікувань:

• Покращення економічних очікувань та привабливість гривневих інструментів (наприклад, високі ставки за депозитами та ОВДП) сприяють зниженню попиту на іноземну валюту, а гривня стає відповідно більш інвестиційно привабливою.

Чому євро зростає відносно долара та гривні?

1. Ослаблення долара на світових ринках:

• У 2025 році долар США значно послабився щодо євро через низку факторів, пов’язаних із політикою адміністрації Дональда Трампа, зокрема торговельні війни та зростання дефіциту бюджету США. Очікування зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС) також послаблюють долар. Наприклад, після рішення ФРС 30 липня 2025 року та угод між Трампом і ЄС щодо мит (15% на імпорт із Європи), курс долара зміцнився з 1,18 до 1,14 дол./євро, але загалом євро залишається сильнішим.

• Оскільки курс гривні до євро є крос-курсом, розрахованим через співвідношення євро/долар, послаблення долара автоматично призводить до зростання курсу євро щодо гривні. У другому кварталі 2025 року гривня знецінилася до євро на 7,2%, тоді як до долара зміцнилася на 0,6%.

2. Зміна пріоритетів українців у заощадженнях:

• Через торгівельні тарифні війні у світі (особливо в інформаційному плані) та майбутньому вступі України до ЄС, зростання ролі ЄС у відносинах з Україною наші громадяни почали надавати перевагу євро як валюті заощаджень. Це підтримує попит на євро, що, у свою чергу, сприяє його зміцненню відносно гривні.

3. Зовнішні економічні фактори:

• Зміцнення євро на світових ринках пов’язане з відносною стабільністю економіки ЄС порівняно з США, де політична невизначеність і торговельні конфлікти створюють тиск на долар.

Висновок

Зміцнення гривні відносно долара в серпні 2025 року пояснюється ефективною політикою НБУ, сезонним припливом валюти від експорту, зниженням попиту на долар і значною міжнародною допомогою протягом року. Водночас зростання євро до долара та гривні зумовлене глобальним послабленням долара через торговельні війни США, стабільністю економіки ЄС і зростанням попиту на євро в Україні.