Чому гарчить глушник у авто: ймовірні несправності та можливе покарання

Система, проблеми якої всерйоз на швидкість не впливають, але які впливають на нерви оточуючих громадян і водія, а можуть вплинути і на його гаманець. Чому глушник іноді не глушить шум вихлопу і що з цим робити?

Якщо чесно, з вихлопною системою можуть трапитися негаразди більш масштабні, ніж зайвий шум. Але про забитий чи зруйнований каталізатор та проблеми з кисневими датчиками ми поговоримо наступного разу, а сьогодні розберемося з шумом, який відмовляються глушити глушники сучасного автомобіля. Точніше, не тільки власне глушники, а вся система вихлопу і глушіння.

Гофра

Еластичний елемент – так звана гофра, яка є майже на кожному авто з переднім приводом, часто страждає при зустрічі з асфальтовими хвилями, камінням і глибокими вибоїнами. Звук вихлопу може змінитись не відразу після пошкодження, але навіть маленька дірочка у гофрованій частині буде розвиватись, і за сотню-другу кілометрів – прошу: какофонія при кожній перегазовці у всій її красі. Пошкоджену гофру можна тільки замінити, причому найчастіше не обійтися без зварювальних робіт. У продажу є ціла гама цих гнучких елементів – різного діаметру та довжини, і радимо вам не мудрувати, а придбати саме такий, який стояв на машині з заводу.

Глушники

Попри те, що виробники намагаються зробити корпуси (бувалі водії кажуть банки) глушників вічними, застосовуючи нержавіючу сталь і різні конструктивні хитрощі, вони все одно іржавіють. Причина у температурних перепадах і кислотному середовищі, які провокують виникнення і розвиток корозії навіть тоді, коли автомобіль подовгу відпочиває в гаражі. В принципі є випадки, коли є сенс звернутись до зварювальника, який залатає одну-дві невеликі дірочки. Але ці напівзаходи допоможуть лише на короткий термін, бо корозія зазвичай розвивається у більш-менш великій зоні глушника; причому – зсередини. Тож перш ніж латати дірки, оплачуючи монтаж-демонтаж глушника та зварювальні роботи, порахуйте, наскільки дорожче обійдеться покупка і встановлення нової деталі.

Труби

Труби, які з’єднують між собою компоненти вихлопної системи, нерідко теж спричиняють надто гучний звук. До дірок труби іржавіють нечасто, але вони можуть розстикуватись через ту ж корозію чи після удару у нерівності шляху. Поширена проблема – відокремлення труби від банки глушника там, до вони зварені між собою. Причина може бути не тільки в корозії, а й в утомі металу в місті шва, і в надмірних навантаженнях на систему. Якщо іржі у місці від’єднання не багато, є сенс приварити трубу на місце. Тільки це має зробити кваліфікований зварювальник, який зможе попутно організувати підсилення проблемного місця.

Який штраф за надмірний шум автомобіля

Може здатися дивним, але отримати штраф за надто гучний вихлоп в Україні доволі складно. Так, п. 31.4.6 Правил дорожнього руху забороняє експлуатацію транспортного засобу, якщо у нього "несправна система випускання відпрацьованих газів" (штраф згідно 121 ч.1 КоАП України 340 грн.). Але якщо водій скаже, що дірка у глушнику утворилася десять хвилин тому і він прямує ремонтувати її до СТО, це вже буде не експлуатація, а рух "якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту". Що згідно з п. 31.5 ПДР не вважається порушенням, оскільки не є експлуатацією.

Та і довести факт несправності глушника з боку патрульних на дорозі практично неможливо (якщо тільки сам глушник не тягнеться по асфальту) – приладів для вимірювання шуму в арсеналі правоохоронців офіційно не передбачено.

Рівно рік тому багато шуму наробив законопроект про заборону шуму авто та мотоциклів №9564 від 04.08.2023. Той емоційний документ передбачав штрафи від 17 000 до 34 000 грн. і позбавлення водія прав на 3 – 6 місяців. З низкою застережень від експертів та самих законотворців проект пройшов дві експертизи і один Комітет Верховної Ради, але як і очікувалося, остаточно так і не був прийнятий. Схоже, з тієї ж самої причини: через "складність отримання доказів того, що ті чи інші дії особи порушують правила додержання тиші в населених пунктах".

Але це не означає, що можна кататись вулицями міст і сіл з дірявим глушником і позбавляти спокою своїх співвітчизників. Зрештою, крім ПДР у водія і громадянина мають бути власні обмеження – хоча б у вигляді сумління.

Коротко

За винятком ситуацій з травматичними пошкодженнями окремих елементів, вихлопну систему краще ремонтувати комплексно. Так, на перший погляд це обійдеться дорожче, аніж замінювати компоненти кожен окремо з перервою в півроку. Але врешті решт ви зекономите і гроші, і купу часу, якщо одного дня заїдете на СТО і поміняєте всі старі глушники разом – тому що у більшості сучасних моделей ресурс усіх банок більш-менш однаковий.