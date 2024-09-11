Почему рычит глушитель в авто: вероятные неисправности и возможное наказание

Система, проблемы которой всерьез на скорость не влияют, но влияют на нервы окружающих и водителя, а могут повлиять и на его кошелек. Почему глушитель иногда не глушит шум выхлопа и что с этим делать?

Если честно, с выхлопной системой могут случиться проблемы более масштабные, чем лишний шум. Но о забитом или разрушенном катализаторе и проблемах с кислородными датчиками мы поговорим в следующий раз, а сегодня разберемся с шумом, который отказываются глушить глушители современного автомобиля. Вернее, не только собственно глушители, а вся система выхлопа и глушения.

Гофра

Эластичный элемент – так называемая гофра, которая почти на каждом авто с передним приводом, часто страдает при встрече с асфальтовыми волнами, камнями и глубокими выбоинами. Звук выхлопа может измениться не сразу после повреждения, но даже маленькая дырочка в гофрированной части будет развиваться, и в сотне-другой километрах – прошу: какофония при каждой перегазовке во всей ее красоте. Поврежденную гофру можно только заменить, причем чаще всего не обойтись без сварочных работ. В продаже есть целая гамма этих гибких элементов – разного диаметра и длины, и советуем вам не мудрствовать, а приобрести именно такой, какой стоял на машине с завода.

Глушители

Несмотря на то, что производители пытаются сделать корпуса (бывалые водители говорят банки) глушителей вечными, применяя нержавеющую сталь и разные конструктивные уловки, они все равно ржавеют. Причина в температурных перепадах и кислотной среде, которые провоцируют появление и развитие коррозии даже тогда, когда автомобиль подолгу отдыхает в гараже. В принципе, есть случаи, когда есть смысл обратиться к сварщику, который залатает одну-две небольшие дырочки. Но эти полумеры помогут лишь на короткий срок, потому что коррозия обычно развивается в более или менее большой зоне глушителя; причем – изнутри. Прежде чем латать дыры, оплачивая монтаж-демонтаж глушителя и сварочные работы, посчитайте, насколько дороже обойдется покупка и установка новой детали.

Трубы

Трубы, соединяющие между собой компоненты выхлопной системы, нередко тоже вызывают слишком громкий звук. До дыр трубы ржавеют нечасто, но они могут расстыкиваться из-за той же коррозии или после удара в неровности пути. Распространенная проблема – отделение трубы от банки глушителя там, до которой они сварены между собой. Причина может быть не только в коррозии, но и в усталости металла в городе шва и в чрезмерных нагрузках на систему. Если ржавчины в месте отсоединения немного, есть смысл приварить трубу на место. Только это должен сделать квалифицированный сварщик, который сможет попутно организовать усугубление проблемного места.

Какой штраф за чрезмерный шум автомобиля

Может показаться странным, но получить штраф за громкий выхлоп в Украине довольно сложно. Так, п. 31.4.6 Правил дорожного движения запрещает эксплуатацию транспортного средства, если у него "неисправная система выпуска отработанных газов" (штраф согласно 121 ч.1 КоАП Украины 340 грн.). Но если водитель скажет, что дыра в глушителе образовалась десять минут назад и он следует ремонтировать ее до СТО, это уже будет не эксплуатация, а движение "как можно коротким путем к месту стоянки или ремонту". Что согласно п. 31.5 ПДД не считается нарушением, поскольку не является эксплуатацией.

Да и доказать факт неисправности глушителя со стороны патрульных на дороге практически невозможно (если только сам глушитель не тянется по асфальту) – приборы для измерения шума в арсенале правоохранителей официально не предусмотрены.

Ровно год назад много шума наделал законопроект о запрете шума автомобилей и мотоциклов №9564 от 04.08.2023. Этот эмоциональный документ предусматривал штрафы от 17 000 до 34 000 грн. и лишение водителя прав на 3 – 6 месяцев. С рядом оговорок от экспертов и самих законотворцев проект прошел две экспертизы и один Комитет Верховной Рады, но, как и ожидалось, окончательно так и не был принят. Похоже, по той же причине: из-за "сложности получения доказательств того, что те или иные действия лица нарушают правила соблюдения тишины в населенных пунктах".

Но это не значит, что можно кататься по улицам городов и сел с дырявым глушителем и лишать покоя своих соотечественников. В конце концов, кроме ПДД, у водителя и гражданина должны быть собственные ограничения – хотя бы в виде совести.

Кратко

За исключением ситуаций с травматическими повреждениями отдельных элементов выхлопную систему лучше ремонтировать комплексно. Так, на первый взгляд, это обойдется дороже, чем заменять компоненты каждый отдельно с перерывом в полгода. Но в конце концов вы сэкономите и деньги, и кучу времени, если однажды заедете на СТО и поменяете все старые глушители вместе – потому что у большинства современных моделей ресурс всех банок более или менее одинаков.