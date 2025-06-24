Чому Європа поки не здатна зупинити Росію самостійно: пояснення політолога

На його думку, у Європи немає повноцінної системи протиповітряної оборони, супутникової розвідки та засобів виявлення ракетних запусків.

Ці можливості забезпечує США, що робить Альянс уразливим у разі послаблення трансатлантичної єдності.

"І тому треба створити цей комплекс. Фактично створити потужний військовий блок всередині Європи. Це можуть бути умовні автономні європейські сили в рамках НАТО, тому що зараз основу створює американський військовий контингент. Але щоб реально протистояти Росії, європейцям треба створити свої стратегічні наступальні озброєння. І сучасну посилену систему ППО. Поки цього немає. І швидко це зробити не вдасться, – пояснив експерт.

За словами Фесенко, ключове завдання Європи - врятувати НАТО при президенті США Дональді Трампі, зберігаючи США в Альянсі.

Саме тому, за його словами, генсек НАТО цьогоріч демонструє "дива дипломатичної гнучкості", щоб утримати США в організації.

Однак проблема Трампа вже стала ключовою в багатьох інших вимірах – від глобальних торгівельних відносин до ситуації з деякими міжнародними організаціями, які раніше забезпечували єдність і вплив Західного світу.