Чому Європа поки не здатна зупинити Росію самостійно: пояснення політолога

Європа поки не має достатніх військових можливостей для стримування Росії без підтримки США. Ключова роль зараз - зберегти НАТО.
Про це в коментарі для матеріалу РБК-Україна "НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України" розповів політолог Володимир Фесенко.
На його думку, у Європи немає повноцінної системи протиповітряної оборони, супутникової розвідки та засобів виявлення ракетних запусків.
Ці можливості забезпечує США, що робить Альянс уразливим у разі послаблення трансатлантичної єдності.
"І тому треба створити цей комплекс. Фактично створити потужний військовий блок всередині Європи. Це можуть бути умовні автономні європейські сили в рамках НАТО, тому що зараз основу створює американський військовий контингент. Але щоб реально протистояти Росії, європейцям треба створити свої стратегічні наступальні озброєння. І сучасну посилену систему ППО. Поки цього немає. І швидко це зробити не вдасться, – пояснив експерт.
За словами Фесенко, ключове завдання Європи - врятувати НАТО при президенті США Дональді Трампі, зберігаючи США в Альянсі.
Саме тому, за його словами, генсек НАТО цьогоріч демонструє "дива дипломатичної гнучкості", щоб утримати США в організації.
Однак проблема Трампа вже стала ключовою в багатьох інших вимірах – від глобальних торгівельних відносин до ситуації з деякими міжнародними організаціями, які раніше забезпечували єдність і вплив Західного світу.
Нагадаємо, що 24 червня в Гаазі стартував саміт НАТО, ключовим питанням якого стало збільшення оборонних витрат країн-членів з 2% до 5% ВВП.
Така вимога раніше неодноразово озвучувалася президентом США Дональдом Трампом, і тепер знову набирає ваги на тлі можливого його повернення до влади.
Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що нинішній саміт, хоч і не є класичним для ухвалення рішень щодо партнерів, все ж може принести важливі новини для України. Адже збільшення витрат не лише зміцнить здатність Альянсу стримувати Росію, а й розширить можливості підтримки Києва.
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