Чому двигун автомобіля може закипіти та як цього не допустити: подробиці

Перш за все – ви впевнені, що ваш двигун кипить? Що пара над капотом – то не випари води чи снігу, які потрапили на вихлопну трубу? Тому спочатку коротко про видимі ознаки перегріву двигуна і кипіння його охолоджувальної рідини:

Інформаційне повідомлення чи термометр на панелі приладів. Зазвичай критична температура на шкалі позначається червоним сектором. А для загального, як то кажуть, розвитку, повідомимо, що робоча (нормальна) температура у сучасних моторів складає від 95 до 110 градусів С;

на панелі приладів. Зазвичай критична температура на шкалі позначається червоним сектором. А для загального, як то кажуть, розвитку, повідомимо, що робоча (нормальна) температура у сучасних моторів складає від 95 до 110 градусів С; Пара над капотом . Навіть у літню спеку, не говорячи вже про зиму, випари киплячого (перегрітого) антифризу бувають видимі неозброєним оком;

. Навіть у літню спеку, не говорячи вже про зиму, випари киплячого (перегрітого) антифризу бувають видимі неозброєним оком; Запах антифризу . Незвичний солодкий аромат киплячої рідини часто долинає і в салон;

. Незвичний солодкий аромат киплячої рідини часто долинає і в салон; Нестабільна робота двигуна. Коли гарячий антифриз чи пара потраплять на елементи системи запалювання (бензиновий мотор) чи на роз’єми проводки (також і дизель), це може спричинити перебої у роботі двигуна.

Водіям, в першу чергу немолодих машин, на подібні симптоми слід звертати увагу, оскільки перегрів двигуна – несправність підступна, адже часто машина до останнього продовжує рух. А завершується справа часто або капітальним ремонтом мотора, або його заміною.

Що робити, коли двигун кипить

Отже, ви помітили ознаки того, що двигун перегрівся і навіть демонструє ознаки кипіння антифризу. Правильно діяти в такому випадку буде так:

- Не вимикайте відразу двигун. Якщо є змога (і якщо це безпечно), не зупиняючись, спрямуйте машину на узбіччя;

- Звільніть двигун від навантаження – вимкніть передачу і залиште його працювати на холостому ходу. Якщо мотор заглушити, припиниться циркуляція рідини і ситуація тільки погіршиться – станеться локальний перегрів головки і вона може деформуватись;

- Увімкніть опалювач салону на максимум і вентилятор кліматичної установки теж поставте на максимум. Радіатор "пічки" віддасть частину зайвого тепла мотора в салон;

- Якщо стане зрозуміло, що температура двигуна не знижується, (можливо, втрачено багато антифризу чи вийшла з ладу помпа), двигун треба зупиняти;

- Приймайте рішення – чи викликати майстрів з СТО, чи звертатись по допомогу до друзів, чи рятувати ситуацію самотужки;

– Не відкривайте відразу пробку радіатора (бачка)! Поки мотор гарячий, це загрожує серйозними травмами!

Якщо ви вирішите доливати антифриз (як тимчасовий засіб можна і воду), спочатку приготуйте кілька літрів рідини. Накрийте пробку великою щільною ганчіркою, простягнутими руками повільно відкривайте її та відразу ховайте руки і обличчя. З горловини вдарить потужний струмінь пари і окропу. Коли він вщухне, прибирайте ваш віхоть і поволі доливайте антифриз чи воду "до повного". Після того запускайте двигун і слідкуйте за температурою: спочатку термометр може показувати високі цифри, потім стрілка має впасти.

Коротко

У будь-якій автомайстерні вам скажуть, що перегрів двигуна під час руху – одна з найпоширеніших причин повного виведення мотора з ладу. Відтак, якщо машина вже має за кормою кількасот тисяч кілометрів пробігу, при кожному візиті на СТО не забувайте замовляти майстрам інспекцію системи охолодження. І не шкодуйте грошей на більш якісні запчастини, адже в цій групі деталей легко натрапити на непридатні до експлуатації підробки.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.