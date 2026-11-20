В Україні 20 листопада відзначають День захисту дітей. Раніше свято припадало на 1 червня, однак у 2025 році його перенесли на дату Всесвітнього дня дитини.

Тепер цей день має особливе значення на тлі війни: за десять місяців 2026 року в Україні загинули або дістали поранення щонайменше 1 144 дитини.

Коли в Україні запровадили День захисту дітей

День захисту дітей офіційно з'явився в українському календарі у 1998 році. 30 травня того року другий президент України Леонід Кучма підписав указ №568/98 "Про День захисту дітей".

Документ ухвалили на підтримку ініціативи Міністерства у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" та інших громадських організацій.

Тоді святкувати День захисту дітей постановили щороку 1 червня. У цей день традиційно проводили розважальні та пізнавальні заходи для дітей, благодійні акції та інші тематичні події.

Чому дату свята перенесли на 20 листопада

30 травня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ №355/2025, яким змінив дату Дня захисту дітей. Відтоді в Україні його відзначають щороку 20 листопада - у Всесвітній день дитини.

Таке рішення ухвалили, щоб утвердити охорону дитинства як загальнонаціональний пріоритет, об'єднати зусилля міжнародної спільноти для захисту прав та найкращих інтересів дітей, а також сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.

Попередній указ від 30 травня 1998 року втратив чинність.

Чим важливе 20 листопада

Саме 20 листопада 1989 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини. Це міжнародна угода, яка комплексно визначає права кожної дитини та правові стандарти їхнього захисту.

Документ ратифікувала найбільша кількість країн серед усіх міжнародних договорів про права людини в історії. Він також став важливим кроком у поліпшенні становища дітей у світі.

У ЮНІСЕФ наголошують, що захист дитячих прав є спільною відповідальністю суспільства, а пам'ятати про це потрібно не лише у визначні дати, а щодня.

Скільки дітей постраждали від війни в Україні

В умовах повномасштабної війни День захисту дітей набув особливого значення. Українські діти змушені залишати домівки через обстріли, втрачати рідних і друзів, а ті, хто залишається на прифронтових та окупованих територіях, щодня наражаються на небезпеку.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, за перші десять місяців 2026 року загинули щонайменше 114 дітей, ще 1 030 отримали поранення. Загалом це 1 144 постраждалі дитини - найбільша кількість підтверджених випадків загибелі та травмування за будь-який попередній рік протягом останніх трьох років.

Як повідомляє ЮНІСЕФ, лише у жовтні загинули або дістали поранення щонайменше 146 дітей. Це на 150% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кількість загиблих дітей у 2026 році вже більш ніж на 20% перевищила показник за весь 2025 рік, а кількість поранених зросла майже на 60%. Таким чином, у середньому щодня в Україні понад троє дітей гинуть або отримують поранення.

Діти та їхні родини залишаються під загрозою ракетних і дронових атак не лише поблизу лінії фронту, а й у віддалених від неї громадах.

"Діти платять неприйнятно високу ціну за цю війну, і це триває занадто довго", - заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей.

Вона наголосила, що діти мають бути захищені незалежно від того, де перебувають. Водночас сьогодні багато з них не почуваються в безпеці навіть у власних домівках, школах і громадах.

Як війна впливає на умови життя дітей

Окрім безпосередньої загрози обстрілів, на життя дітей впливають руйнування критичної інфраструктури та перебої з електроенергією, теплом і водою.

За даними ЮНІСЕФ, кількість підтверджених атак на енергетичну інфраструктуру у 2026 році стала найвищою від початку повномасштабної війни. Цього року таких атак зафіксували на 78% більше, ніж за весь 2025 рік.

Відключення світла можуть спричиняти перебої з водопостачанням у домівках, школах і медичних закладах. Через це діти ризикують залишитися без безпечної питної води та можливості дотримуватися гігієни. Минулої зими майже два мільйони дітей в Україні залишалися без опалення, електроенергії та води, коли температура опускалася нижче 20 градусів морозу.

Загалом День захисту дітей покликаний нагадувати про право кожної дитини на безпечне дитинство, освіту, здоров'я та належні умови для розвитку. В Україні під час війни це нагадування стосується не лише майбутнього, а й щоденної безпеки мільйонів дітей.