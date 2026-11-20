В Украине 20 ноября отмечают День защиты детей. Ранее праздник приходился на 1 июня, однако в 2025 году его перенесли на дату Всемирного дня ребенка.

Теперь этот день имеет особое значение на фоне войны: за десять месяцев 2026 года в Украине погибли или получили ранения по меньшей мере 1144 ребенка.

Когда в Украине ввели День защиты детей

День защиты детей официально появился в украинском календаре в 1998 году. 30 мая того года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ №568/98 "О Дне защиты детей".

Документ был принят в поддержку инициативы Министерства по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина - детям" и других общественных организаций.

Тогда праздновать День защиты детей постановили каждый год 1 июня. В этот день традиционно проводились развлекательные и познавательные мероприятия для детей, благотворительные акции и другие тематические события.

Почему дату праздника перенесли на 20 ноября

30 мая 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ №355/2025, которым изменил дату Дня защиты детей. С тех пор в Украине его отмечают ежегодно 20 ноября - во Всемирный день ребенка.

Такое решение было принято, чтобы утвердить охрану детства как общенациональный приоритет, объединить усилия международного сообщества по защите прав и наилучших интересов детей, а также способствовать реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Предыдущий указ от 30 мая 1998 года утратил силу.

Чем важно 20 ноября

Именно 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Это международное соглашение, комплексно определяющее права каждого ребенка и правовые стандарты их защиты.

Документ ратифицировал наибольшее количество стран среди всех международных договоров о правах человека в истории. Он стал важным шагом в улучшении положения детей в мире.

В ЮНИСЕФ отмечают, что защита детских прав является общей ответственностью общества, а помнить об этом нужно не только в выдающиеся даты, но и каждый день.

Сколько детей пострадали от войны в Украине

В условиях полномасштабной войны День защиты детей приобрел особое значение. Украинские дети вынуждены покидать дома из-за обстрелов, терять родных и друзей, а те, кто остается на прифронтовых и оккупированных территориях, ежедневно подвергаются опасности.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, за первые десять месяцев 2026 года погибли по меньшей мере 114 детей, еще 1030 получили ранения. В общей сложности это 1144 пострадавших ребенка - наибольшее количество подтвержденных случаев гибели и травмирования за любой предыдущий год в течение последних трех лет.

Как сообщает ЮНИСЕФ, только в октябре погибли или получили ранения по меньшей мере 146 детей. Это на 150% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число погибших детей в 2026 году уже более чем на 20% превысило показатель за весь 2025 год, а количество раненых возросло почти на 60%. Таким образом, в среднем ежедневно в Украине более трех детей погибают или получают ранения.

Дети и их семьи остаются под угрозой ракетных и дроновых атак не только вблизи линии фронта, но и в отдаленных от нее общинах.

"Дети платят неприемлемо высокую цену за эту войну, и это длится слишком долго", - заявила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей.

Она подчеркнула, что дети должны быть защищены вне зависимости от того, где находятся. В то же время сегодня многие не чувствуют себя в безопасности даже в собственных домах, школах и общинах.

Как война влияет на условия жизни детей

Кроме непосредственной угрозы обстрелов, на жизнь детей оказывают влияние разрушение критической инфраструктуры и перебои с электроэнергией, теплом и водой.

По данным ЮНИСЕФ, количество подтвержденных атак на энергетическую инфраструктуру в 2026 году стало самым высоким с начала полномасштабной войны. В этом году таких атак зафиксировали на 78% больше, чем за весь 2025 год.

Отключение света может вызвать перебои с водоснабжением в домах, школах и медицинских учреждениях. Поэтому дети рискуют остаться без безопасной питьевой воды и возможности соблюдать гигиену. Прошлой зимой почти два миллиона детей в Украине оставались без отопления, электроэнергии и воды, когда температура опускалась ниже 20 градусов мороза.

День защиты детей призван напоминать о праве каждого ребенка на безопасное детство, образование, здоровье и надлежащие условия для развития. В Украине во время войны это напоминание касается не только будущего, но и ежедневной безопасности миллионов детей.