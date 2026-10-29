Чому частковий експорт газу не загрожує внутрішньому ринку: пояснення Асоціації

Що цьому передувало

Як повідомило Міністерство енергетики у себе на сайті, експорт здійснюватиметься лише з 1 березня до 30 листопада календарного року.

У період з 1 грудня до 28 лютого експорт природного газу не здійснюватиметься. Міненерго зазначає, що кошти від експорту компаніями спрямовуватимуться на захист підприємств газовидобувної галузі від російських атак та зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби. Цільовий показник у 14,6 млрд куб. м був досягнутий ще наприкінці літа. Через падіння споживання промисловими споживачами в Україні виник великий профіцит газу.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець наголошував, що продаж газу за кордон може дати видобувним компаніям обігові кошти на ремонти пошкоджених російськими атаками об’єктів і продовження видобутку.