Чому частина прихильників Трампа скептична щодо України: пояснює головний рабин України

Під час розмови про причини україноскептичних настроїв серед американських громадян, зокрема прихильників Республіканської партії, головний рабин Києва навів пояснення, чому частина з них може сприймати Україну насторожено.

"Давайте я вам поясню. Постарайтеся зрозуміти думки іншої людини - як би ви вчинили на її місці. Ось уявіть, ви виборець Трампа, Республіканської партії Трампа, його прихильник або сам Дональд Трамп. У вас нічого поганого не було пов’язано з Україною, у принципі. Але є ворожнеча, з вами воюють демократи, я зараз не кажу, хто поганий, хто хороший, просто факти. Вони воюють проти вас, вони вас хочуть посадити. Вас хейтять усі центральні ЗМІ, плюс цей імпічмент, пов’язаний з Україною, усе пов’язано з Україною, усе навколо України", - зазначив він.

Рабин наголосив, що у такій ситуації виборець Трампа може почати сприймати Україну як джерело проблем. За його словами, для багатьох прихильників президента США ситуація виглядає так, ніби демократи намагаються через Україну нашкодити Трампу.

"У нього є діти, і уявіть: ось є така Україна, через яку у вашого тата проблеми, можливо, сама Україна й не винна, але демократи через Україну щось намагаються придумати про Трампа. Тому і ось виборці дивляться на Україну, у них виникає таке відчуття, що Україна - це демократи, це вотчина Демократичної партії, через Україну будуть програні вибори", - додав він.

При цьому рабин підкреслив, що йдеться не про симпатію до Росії. За його словами, багато республіканців залишаються критично налаштованими до Росії, адже вона позиціонує себе як спадкоємиця Радянського Союзу.

"Не в тому річ, що вони за Росію. Рональд Рейган, відомий республіканський президент, який для багатьох є іконою - він розвалив Радянський Союз. Вони проти Радянського Союзу, а Росія позиціонує себе як спадкоємця Радянського Союзу. Тобто, вони не можуть бути за Росію", - підсумував головний рабин Києва.