Почему часть сторонников Трампа скептически настроена в отношении Украины: объясняет главный раввин Украины

Во время разговора о причинах украиноскептических настроений среди американских граждан, в частности сторонников Республиканской партии, главный раввин Киева привел объяснение, почему часть из них может воспринимать Украину настороженно.

"Давайте я вам объясню. Постарайтесь понять мысли другого человека - как бы вы поступили на его месте. Вот представьте, вы избиратель Трампа, Республиканской партии Трампа, его сторонник или сам Дональд Трамп. У вас ничего плохого не было связано с Украиной, в принципе. Но есть вражда, с вами воюют демократы, я сейчас не говорю, кто плохой, кто хороший, просто факты. Они воюют против вас, они вас хотят посадить. Вас хейтят все центральные СМИ, плюс этот импичмент, связанный с Украиной, все связано с Украиной, все вокруг Украины", - отметил он.

Раввин подчеркнул, что в такой ситуации избиратель Трампа может начать воспринимать Украину как источник проблем. По его словам, для многих сторонников президента США ситуация выглядит так, будто демократы пытаются через Украину навредить Трампу.

"У него есть дети, и представьте: вот есть такая Украина, из-за которой у вашего папы проблемы, возможно, сама Украина и не виновата, но демократы через Украину что-то пытаются придумать про Трампа. Поэтому и вот избиратели смотрят на Украину, у них возникает такое ощущение, что Украина - это демократы, это вотчина Демократической партии, из-за Украины будут проиграны выборы", - добавил он.

При этом раввин подчеркнул, что речь идет не о симпатии к России. По его словам, многие республиканцы остаются критически настроенными к России, ведь она позиционирует себя как наследница Советского Союза.

"Не в том дело, что они за Россию. Рональд Рейган, известный республиканский президент, который для многих является иконой - он развалил Советский Союз. Они против Советского Союза, а Россия позиционирует себя как наследника Советского Союза. То есть, они не могут быть за Россию", - подытожил главный раввин Киева.