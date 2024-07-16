Хто штрафуватиме ухилянтів і що загрожує у разі несплати: відповідь Міноборони

Про це у відповідь на запит РБК-Україна розповіли у Міністерстві оборони України.

У Міноборони нагадали, що справи про порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку, законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію розглядають ТЦК та СП.

При цьому виписувати штрафи мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Така робота триває цілодобово.

Як зазначили у відомстві, штраф має бути сплачено не пізніше ніж через 15 днів з моменту вручення постанови про накладання штрафу. А у разі оскарження штрафу - не пізніше ніж через 15 днів з моменту, коли скаргу не задовольнили.

У разі несплати постанову про накладання штрафу направляють для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом. Тоді з порушника стягують уже подвійний розмір штрафу.