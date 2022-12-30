Названо кількість ухилянтів, які намагалися виїхати з України з лютого

Зазначається, що від початку повномасштабної війни Росії в Україні розпочато більше 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них - за незаконне переправлення осіб, 1650 - за підробку документів, понад 20 - за ухилення від призову.

Понад 950 чоловікам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

Також зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн гривень.

Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на україно-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, нещодавно прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.