Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, - Зеленський

Чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали з України, мають повернутися. Проте це складне питання через різні обставини виїзду.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном.

За словами президента, через війну багато сімей розділилися - чоловіки залишаються на фронті, а дружини з дітьми виїжджають за кордон і довго не бачаться.

Через це чимало родин розпалися, тому дати однозначну відповідь щодо депортації чи повернення українців дуже важко.

"Звісно, я хотів би, щоб люди, які втекли з України, і якщо вони мобілізаційного віку, були в Україні, і ми хотіли б, щоб вони повернулися. Але це дуже складне питання, тому що є багато різних обставин, чому люди виїхали", - зазначив глава держави.