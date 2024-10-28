"У нього був пістолет". Фіцо розповів про нову спробу замаху

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на нього намагались вдруге скоїти замах. Це трапилось під час його візиту у місто Дуклі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це ві розповів сказав в інтерв’ю виданню Standard.

Фіцо нагадав, що він їздив туди 6 жовтня з нагоди святкування річниці Карпатсько-Дуклинської операції у Другій світовій війні. На урочистостях були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Словаччини Петер Пеллегріні.

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", - розповів Фіцо.

Він також вважає, що під час замаху, який стався у травні цього року у місті Гандлова, йому "дуже пощастило".