Чоловік заявив, що його незаконно тримали й били у ТЦК в Миколаївській області: деталі

Про що розповіли українцям у поліції

Згідно з інформацією відділу комунікації поліції Миколаївської області, у вівторок (6 січня) до Вознесенського райуправління поліції надійшла заява від 40-річного чоловіка про те, що "у період часу з 25 грудня 2025 року по 6 січня поточного року його незаконно утримували та наносили тілесні ушкодження військовослужбовці одного із ТЦК та СП".

За вказаним фактом слідчі райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу".

"Наразі проводиться низка слідчих та оперативних заходів щодо встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вказаного злочину", - розповіли українцям.

Досудове розслідування триває.

Реакція Миколаївського обласного ТЦК

У прес-службі Миколаївського обласного ТЦК та СП повідомили, що командуванню "відомо про даний інцидент".

"Наразі розпочато службове розслідування", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що мета розслідування:

об'єктивне з'ясування всіх обставин події;

встановлення її реальних учасників;

встановлення ступеня їхньої вини.

"Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини", - наголосили у ТЦК та СП.

Зазначається також, що "позиція керівництва - однозначна".

"Якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом", - пояснили в обласному ТЦК.

Насамкінець українців закликали дочекатись результатів службового розслідування й офіційних висновків правоохоронних органів.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/MOTCKSP)