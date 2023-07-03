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Чоловік йшов пішки з Херсону до Одеси, бо не евакуювали з собакою: зʼявилась реакція Верещук

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Понеділок 03 липня 2023 20:59
Чоловік йшов пішки з Херсону до Одеси, бо не евакуювали з собакою: зʼявилась реакція Верещук Фото: віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Наталія Кава

Кожен охочий може евакуюватись з Херсонської області як сам, так і з домашнім улюбленцем. Місць достатня кількість.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону заявила віце-прем'єр-міністра Ірину Верещук.

"Коли ми організовуємо евакуацію, люди їдуть із своїми тваринами. Ми знаємо, що часто це їх тримає у місці бойових дій. Були прийняті рішення, щоб допомагати людям і в вагони теж допускати із тваринами", - заявила Верещук.

Зауважимо, днями у соцмережах розгорівся скандал з приводу того, що жителя Херсонської області не пустили в евакуаційний автобус через пса. Причина - тварина нібито була без намордника.

Через це чоловік змушений був самостійно йти до Одеси. Його шлях зайняв три доби.

Як заявила Верещук, цей випадок є прикрим, дивно що людина йшла три дні, і їй ніхто не допоміг. Однак влада вже працює над тим, щоб надалі запобігти подібним ситуаціям.

"В цьому випадку, коли ми говоримо про кількість місць, кількість транспортних засобів - їх достатньо. Нам допомагають волонтери, допомагають міжнародні організації. У Херсонській області немає проблем, щоб евакуюватись", - заявила вона.

Підрив ГЕС та евакуація в Херсонській області

Вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до серйозних наслідків. Вода з водосховища накрила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найбільш складна ситуація зафіксована в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Російські окупанти не тільки не проводять евакуацію місцевого населення, а ще й обстрілюють дану територію.

Станом на ранок 9 червня було зафіксовано зменшення рівня води. За позаминулу ніч вода спала на 20 см.

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