ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мужчина шел пешком из Херсона в Одессу, потому что не эвакуировали с собакой: появилась реакция Верещук

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 20:59
Мужчина шел пешком из Херсона в Одессу, потому что не эвакуировали с собакой: появилась реакция Верещук Фото: вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

Каждый желающий может эвакуироваться из Херсонской области как сам, так и с домашним питомцем. Мест достаточное количество.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Когда мы организовываем эвакуацию, люди едут со своими животными. Мы знаем, что часто это их держит в месте боевых действий. Были приняты решения, чтобы помогать людям и в вагоны тоже допускать с животными", - заявила Верещук.

Заметим, на днях в соцсетях разгорелся скандал по поводу того, что жителя Херсонской области не пустили в эвакуационный автобус из-за пса. Причина – животное якобы было без намордника.

Поэтому мужчина вынужден был самостоятельно идти в Одессу. Его путь занял трое суток.

Как заявила Верещук, этот случай досадный, странно что человек уходил три дня, и ему никто не помог. Однако власти уже работают над тем, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации.

"В этом случае, когда мы говорим о количестве мест, количестве транспортных средств – их достаточно. Нам помогают волонтеры, помогают международные организации. В Херсонской области нет проблем, чтобы эвакуироваться", - заявила она.

Подрыв ГЭС и эвакуация в Херсонской области

Ночью, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища покрыла многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Российские оккупанты не только не проводят эвакуацию местного населения, но и обстреливают данную территорию.

По состоянию на утро 9 июня было зафиксировано уменьшение уровня воды. За позапрошлую ночь вода спала на 20 см.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное
Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью