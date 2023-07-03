Мужчина шел пешком из Херсона в Одессу, потому что не эвакуировали с собакой: появилась реакция Верещук

Каждый желающий может эвакуироваться из Херсонской области как сам, так и с домашним питомцем. Мест достаточное количество.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Когда мы организовываем эвакуацию, люди едут со своими животными. Мы знаем, что часто это их держит в месте боевых действий. Были приняты решения, чтобы помогать людям и в вагоны тоже допускать с животными", - заявила Верещук.

Заметим, на днях в соцсетях разгорелся скандал по поводу того, что жителя Херсонской области не пустили в эвакуационный автобус из-за пса. Причина – животное якобы было без намордника.

Поэтому мужчина вынужден был самостоятельно идти в Одессу. Его путь занял трое суток.

Как заявила Верещук, этот случай досадный, странно что человек уходил три дня, и ему никто не помог. Однако власти уже работают над тем, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации.

"В этом случае, когда мы говорим о количестве мест, количестве транспортных средств – их достаточно. Нам помогают волонтеры, помогают международные организации. В Херсонской области нет проблем, чтобы эвакуироваться", - заявила она.

Подрыв ГЭС и эвакуация в Херсонской области

Ночью, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища покрыла многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Российские оккупанты не только не проводят эвакуацию местного населения, но и обстреливают данную территорию.

По состоянию на утро 9 июня было зафиксировано уменьшение уровня воды. За позапрошлую ночь вода спала на 20 см.

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