UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чоловік йшов в Молдову за інструкцією з Telegram, але зламав ногу. Його врятувала ДПСУ

Фото: ДПСУ врятувала чоловіка, який зламав ногу йшовши до Молдови (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники врятували чоловіка, який зламав ногу йшовши до Молдови за порадами з Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

На "гарячу лінію" ДПСУ звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік хотів незаконно потрапити за кордон, проте травмувався.

 

На пошуки вирушив прикордонний наряд зі службовим собакою та квадрокоптером. Потерпілого знайшли, надали йому медичну допомогу та доставили до підрозділу.

"Просто неба львівʼянин знаходився 4 години, змок та змерз. Поради щодо своєї "мандрівки" він отримував через Telegram-канал, за які попередньо заплатив 4 тисячі доларів", - повідомили прикордонники.

В Прикордонній службі повідомили, що чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну в країні вже третій рік запроваджено воєнний стан. Виїзд в Україні заборонено військовозобов'язаним чоловікам призовного віку, який наразі становить від 18 до 60 років.

Вчора ми повідомляли, що у Львівській області один з посадовців допомагав чоловікам призивного віку перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував ухилянтам вивезти їх на власному авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПрикордонна служба