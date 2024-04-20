Чоловік йшов в Молдову за інструкцією з Telegram, але зламав ногу. Його врятувала ДПСУ
Прикордонники врятували чоловіка, який зламав ногу йшовши до Молдови за порадами з Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
На "гарячу лінію" ДПСУ звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік хотів незаконно потрапити за кордон, проте травмувався.
На пошуки вирушив прикордонний наряд зі службовим собакою та квадрокоптером. Потерпілого знайшли, надали йому медичну допомогу та доставили до підрозділу.
"Просто неба львівʼянин знаходився 4 години, змок та змерз. Поради щодо своєї "мандрівки" він отримував через Telegram-канал, за які попередньо заплатив 4 тисячі доларів", - повідомили прикордонники.
В Прикордонній службі повідомили, що чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну в країні вже третій рік запроваджено воєнний стан. Виїзд в Україні заборонено військовозобов'язаним чоловікам призовного віку, який наразі становить від 18 до 60 років.
Вчора ми повідомляли, що у Львівській області один з посадовців допомагав чоловікам призивного віку перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував ухилянтам вивезти їх на власному авто.
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