Мужчина шел в Молдову по инструкции из Telegram, но сломал ногу. Его спасла ГПСУ

Пограничники спасли мужчину, который сломал ногу идя в Молдову по советам из Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

На "горячую линию" ГПСУ обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж хотел незаконно попасть за границу, однако травмировался.

На поиски отправился пограничный наряд со служебной собакой и квадрокоптером. Потерпевшего нашли, оказали ему медицинскую помощь и доставили в подразделение.

"По небу львовянин находился 4 часа, промок и замерз. Советы по своему "путешествию" он получал через Telegram-канал, за которые предварительно заплатил 4 тысячи долларов", - сообщили пограничники.

В Пограничной службе сообщили, что мужчина привлечен к админответственности.