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Мужчина шел в Молдову по инструкции из Telegram, но сломал ногу. Его спасла ГПСУ

Украина, Суббота 20 апреля 2024 19:32
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Мужчина шел в Молдову по инструкции из Telegram, но сломал ногу. Его спасла ГПСУ Фото: ГНСУ спасла мужчину, который сломал ногу в Молдову (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники спасли мужчину, который сломал ногу идя в Молдову по советам из Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

На "горячую линию" ГПСУ обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж хотел незаконно попасть за границу, однако травмировался.

На поиски отправился пограничный наряд со служебной собакой и квадрокоптером. Потерпевшего нашли, оказали ему медицинскую помощь и доставили в подразделение.

"По небу львовянин находился 4 часа, промок и замерз. Советы по своему "путешествию" он получал через Telegram-канал, за которые предварительно заплатил 4 тысячи долларов", - сообщили пограничники.

В Пограничной службе сообщили, что мужчина привлечен к админответственности.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в стране уже третий год введено военное положение. Выезд в Украину запрещен военнообязанным мужчинам призывного возраста, который составляет от 18 до 60 лет.

Вчера мы сообщали, что во Львовской области один из чиновников помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. За 30 тысяч долларов мужчина предлагал уклонистам вывезти их на собственном авто.

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