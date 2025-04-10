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Чоловік вкусив військового за ногу під час мобілізації в Івано-Франківську: деталі

Фото: чоловік вкусив військового за ногу (facebook.com ifotcksp)
Автор: Каріна Левицька

В Івано-Франківську чоловік вкусив співробітника ТЦК за ногу. Це відбулось, коли працівники намагалися перевірити його документи.

У мережі почало ширитися відео, яке нібито показує фрагмент інциденту, що стався 9 квітня в місті Івано-Франківськ, із буцімто побиттям військовозобов’язаного на вулиці Набережній під час проведення мобілізаційних заходів.

Як повідомляють в ТЦК, під час спільного патрулювання з працівниками поліції у рамках планових заходів з оповіщення та уточнення облікових даних був зупинений чоловік призовного віку, громадянин Олексій С., 1988 року народження.

 

Під час перевірки документів чоловік почав чинити опір, а укусив військовослужбовця за ногу, яка була раніше поранена в зоні бойових дій.

Після цього він намагався втекти та виявив агресію стосовно правоохоронців.

З’ясувалося, що чоловік є мешканцем Херсонської області, який приїхав до Івано-Франківська та не став на військовий облік за місцем фактичного проживання. Він також не повідомив про зміну місця перебування та не мав при собі жодного військово-облікового документа.

Затриманого доставили до районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії відповідно до процедури.

Що говорять в ТЦК про дії військового

В ТЦК наголосили, що відповідно до статті 22 Закону України "Про Статути Збройних Сил України", військовослужбовці мають право застосовувати засоби фізичного впливу та спеціальні засоби:

  • для захисту свого життя і здоров’я, а також здоров’я інших осіб від нападу, якщо іншими способами захиститися неможливо;
  • для затримання особи, яка чинить фізичний опір або вчинила дії, що загрожують безпеці військовослужбовця.

"У даній ситуації застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством, з огляду на прямий напад і нанесення тілесного ушкодження. Саме тому такі дії кваліфікуються не як порушення, а як необхідна оборона та правомірна відповідь на загрозу", - пояснили в центрі комплектування.

Зауважимо, що днями маршрутки Дрогобича не виїхали на встановлені маршрути по місту після затримання одного з водіїв.

Співробітники ТЦК своєю чергою пояснили, що затримання відповідало вимогам законодавства України.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, на початку року мережею ширилось відео, на якому у Києві біля метро представники ТЦК та поліції нібито побили та вчинили проти чоловіка неправомірні дії.

Однак, як виявилось, насправді його затримали, оскільки він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Детальніше по інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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