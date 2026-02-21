UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чоловік вдарив хлопця ножем біля ТРЦ в Києві: у поліції розповіли деталі інциденту

Фото: потерпілому лікарі надають допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у суботу, 21 лютого, молодик біля одного з ТРЦ Києва вдарив ножем хлопця. Наразі нападника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

Читайте також: Вдарив ножем та втік: в Одесі чоловік напав на військових ТЦК

За даними правоохоронців, інцидент виник в Оболонському районі столиці.

"Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, у ході якого один учасник вдарив іншого ножем у живіт", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару хлопець отримав ножове поранення. Наразі потерпілому лікарі надають допомогу.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка встановлює всі обставини події", - додали у поліції.

Інші інциденти

Нагадаємо, вчора стало відомо, що військовий у Києві, який самовільно залишив частину, поранив ножем чоловіка та жінку у Святошинському районі.

У столичній поліції розповіли, що він у стані алкогольного сп'яніння підійшов до 28-річного чоловіка та почав нецензурно висловлюватися. Під час сварки зловмисник вдарив чоловіка ножем у шию та втік.

Того вечора на сусідній вулиці військовий запропонував 56-річній киянці провести її додому. Біля під'їзду він нав'язливо наполягав залишитись у неї на ночівлю, а після відмови дістав ніж та поранив жінці обличчя. Після цього поліція, яка перебувала неподалік, затримала його.

Також ми писали, що 25 грудня на станції метро "Контрактова площа" стався конфлікт між пасажирами, внаслідок якого один з них дістав ніж та завдав поранень двом чоловікам.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПоліція КиєваНіж