Чоловік вдарив хлопця ножем біля ТРЦ в Києві: у поліції розповіли деталі інциденту

Інші інциденти

Нагадаємо, вчора стало відомо, що військовий у Києві, який самовільно залишив частину, поранив ножем чоловіка та жінку у Святошинському районі.

У столичній поліції розповіли, що він у стані алкогольного сп'яніння підійшов до 28-річного чоловіка та почав нецензурно висловлюватися. Під час сварки зловмисник вдарив чоловіка ножем у шию та втік.

Того вечора на сусідній вулиці військовий запропонував 56-річній киянці провести її додому. Біля під'їзду він нав'язливо наполягав залишитись у неї на ночівлю, а після відмови дістав ніж та поранив жінці обличчя. Після цього поліція, яка перебувала неподалік, затримала його.

Також ми писали, що 25 грудня на станції метро "Контрактова площа" стався конфлікт між пасажирами, внаслідок якого один з них дістав ніж та завдав поранень двом чоловікам.