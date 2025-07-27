Порада лікаря змінила все! Чоловік скинув 130 кг без операції: що він їсть і як тренується

Чому чоловік вирішив схуднути

28-річний Кевін Гуд працює в лікарні Райлі в Індіанаполісі. Він мав проблеми з тиском, які виникли через зайву вагу. Він важив 225 кілограмів, але вважав, що його високий тиск не був "надто серйозним".

Лікар призначив йому препарат, щоб спробувати його знизити. Невдовзі після цього він дізнався, що в нього апное сну і його рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c) стрімко підвищується. Якщо він не знизиться, то Гуду доведеться додати інсулін.

"Мій лікар сказав мені, що з такою тенденцією я не доживу до 40 років. Саме з того моменту все змінилось", - розповів він.

Кевін Гуд до схуднення (фото: today.com)

На той час йому було 26 років, і він звернувся до баріатричного хірурга для консультації. Лікар сказав, що йому потрібно схуднути, перш ніж він зможе зробити операцію. Тому він записався у спортзал і почав харчуватися з помірним вмістом жирів, низьким вмістом вуглеводів та високим вмістом білка.

"Лікар хотів, щоб я схуд на 9 кг, бо це б дозволило провести операцію. Зрештою я схуд на 36 кг", - пригадав чоловік.

Кевін Гуд до схуднення (фото: today.com)

Як тренується

У грудні 2023 року йому зробили операцію. Протягом шести тижнів відновлення він прагнув повернутися до своїх тренувань.

"Я дуже часто запитував: "Як скоро я зможу повернутися до спортзалу?" Я сидів склавши руки, нічого не роблячи, і мені це не подобалось", - додав американець.

Через шість тижнів йому дозволили повернутися до звичайних фізичних вправ. З часом він скинув ще більше ваги, досягнувши 80 кг.

"Моєю метою з лютого 2023 року було повернути собі життя. Йшлося не про вагу, а про те, що мені сказали, що я не доживу до 40 років, і це мене не влаштовувало", - сказав він.

Цього року Гуд вивів свою любов до силових тренувань на новий рівень і працює над тим, щоб стати сертифікованим персональним тренером. Один із тренерів у спортзалі підійшов до Гуда та запропонував йому розглянути можливість участі у змаганнях з бодібілдингу.

Змагання з трансформації зазвичай зосереджені на людях, які схудли. Гуд змагатиметься у жовтні в Чикаго. У рамках своєї підготовки він більше зосередився на піднятті важких предметів і менше на кардіовправах. Через це він трохи набрав і зараз важить 95 кг, але це більше м’язів.

Кевін Гуд після схуднення (фото: today.com)

Що їсть чоловік

Споживання меншої кількості калорій допомогло Гуду скинути вагу. Саме це стало вирішальним у процесі схуднення чоловіка.

Однак, зараз його раціон змінився і він зосереджується на підрахунку макронутрієнтів. Він все ще споживає багато білка, продукти з низьким вмістом жиру і включає складні вуглеводи.

Втрата жиру під час нарощування м'язів змінила його погляд на калорії та їхню важливість для енергії.

"Зараз я у 20 разів впевненіший, ніж будь-коли в житті", - пояснив Гуд.

Кевін Гуд після схуднення (фото: today.com)