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Чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї

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Харків, Понеділок 26 вересня 2022 16:32
Чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї Фото: чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

Представники Держприкордонслужби зупинили для перевірки легковий транспортний засіб. Під час огляду авто правоохоронці виявили зброю та чималу кількість боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

Прикордонникам водій автомобіля пояснив, що він нібито відвідував родича на Харківщині, який і передав йому ці трофеї. Зброю та боєприпаси вилучено. Чоловік перевозив гранати Ф-1 та РГД та запали до них, постріли ВОГ-17 та ВОГ-25, понад три десятки набоїв різного калібру, травматичний пістолет та 9 набоїв до нього.

Чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї

Раніше у Києві затримали нетверезого водія з арсеналом зброї у машині. Доза випитого в його крові перевищувала дозволений захід у 10,5 раза.

Також повідомлялося, що правоохоронці у ході спецоперації на Львівщині затримали учасників злочинної організації, які видавали себе добровольцями з тероборони.

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