Чоловік намагався вивезти із Харківської області арсенал трофейної зброї
Представники Держприкордонслужби зупинили для перевірки легковий транспортний засіб. Під час огляду авто правоохоронці виявили зброю та чималу кількість боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.
Прикордонникам водій автомобіля пояснив, що він нібито відвідував родича на Харківщині, який і передав йому ці трофеї. Зброю та боєприпаси вилучено. Чоловік перевозив гранати Ф-1 та РГД та запали до них, постріли ВОГ-17 та ВОГ-25, понад три десятки набоїв різного калібру, травматичний пістолет та 9 набоїв до нього.
Раніше у Києві затримали нетверезого водія з арсеналом зброї у машині. Доза випитого в його крові перевищувала дозволений захід у 10,5 раза.
Також повідомлялося, що правоохоронці у ході спецоперації на Львівщині затримали учасників злочинної організації, які видавали себе добровольцями з тероборони.
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