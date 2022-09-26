ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал трофейного оружия

Новина українською →
Харків, Понедельник 26 сентября 2022 16:32
Мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал трофейного оружия Фото: мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал трофейного оружия (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

Представители Госпогранслужбы Украины остановили для проверки легковое транспортное средство. Во время осмотра авто стражи порядка обнаружили оружие и немалое количество боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Пограничникам водитель автомобиля объяснил, что он якобы посещал родственника в Харьковской области, который и передал ему эти трофеи. Оружие и боеприпасы изъяты. Мужчина перевозил гранаты Ф-1 и РГД и запалы к ним, выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, более трех десятков патронов разного калибра, травматический пистолет и 9 патронов к нему.

Мужчина пытался вывезти из Харьковской области арсенал трофейного оружия

Ранее в Киеве задержали нетрезвого водителя с арсеналом оружия в машине. Доза выпитого в его крови превышала разрешенную меру в 10,5 раза.

Также сообщалось, что правоохранители в ходе спецоперации во Львовской области задержали участников преступной организации, которые выдавали себя добровольцами из терробороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину
NEWS
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны