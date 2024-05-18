Чоловіча збірна України переграла Румунію у волейбольній Золотій Євролізі

Національна команда України з волейболу здобула вольову перемогу над збірною Румунії в розіграші Золотої Євроліги-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Золота Євроліга-2024, груповий етап, чоловіки

Україна – Румунія – 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:19)

"Синьо-жовті" виглядали краще в дебюті зустрічі. Однак, у середині стартового сету румуни перехопили ініціативу. На піку перевага "триколірних" склала 7 пунктів. Відіграти відставання підопічні Рауля Лосано до кінця партії так і не зуміли.

Зате сповна реабілітувалися українці в наступних сетах. Зокрема, в другому збірна України привезла румунським волейболістам 4 очки переваги, а в наступному – два. "Синьо-жовті" здобули стратегічну перевагу та стали фаворитами на вирішальні сети.

Щоправда, до тай-брейку справа не дійшла. Українська команда впоралася з викликом уже в четвертій партії. Хлопці Лосано пішли у відрив зі середини ігрового відрізку, а румуни за швидкостями збірної України вже не встигли та програли.

Наступний матч "синьо-жовтих" відбудеться 19 травня. Суперником українських волейболістів стане збірна Азербайджану. Загалом команда Лосано проведе 6 поєдинків на груповому етапі турніру.