Жіноча збірна України з перемоги над Словенією стартувала в Золотій Євролізі

Національна команда України з волейболу в п'яти сетах здолала збірну Словенії на старті Золотої Євроліги-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Золота Євроліга-2024, груповий етап, жінки

Україна – Словенія – 3:2 (23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11)

У першій партії на майданчику було чимало гойдалок – лідерство кілька разів переходило з рук у руки. На фінальному відрізку рахунок двічі був рівним (20:20, 22:22). Утім, кінцівка сету краще вдалася словенкам, тож вони повели в рахунку.

"Синьо-жовті" взяли реванш у другій партії. Українки відразу заволоділи ініціативою та привезли балканкам 10 пунктів переваги. Однак, розвинути успіх у наступному сеті не змогли, поступившись п'ятьма очками на фініші ігрового відрізку.

Четверта партія знову промайнула за сценарієм збірної України. Українські волейболістки були уважними в обороні та небезпечними в атаці. Підопічні Івана Петкова з +8 в активі перевели матч у тай-брейк. Там "синьо-жовті" жодного разу не віддали лідерства та холоднокровно довели матч до перемоги.

У наступному турі Україна зустрінеться зі збірною Естонії. Матч відбудеться 19 травня. Загалом на українок чекають 6 поєдинків. Чотири найкращі команди групового етапу вийдуть до плей-офф.