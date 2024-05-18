ua en ru
Сб, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жіноча збірна України з перемоги над Словенією стартувала в Золотій Євролізі

Субота 18 травня 2024 18:22
UA EN RU
Жіноча збірна України з перемоги над Словенією стартувала в Золотій Євролізі Фото: "Синьо-жовті" здобули вольову перемогу (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з волейболу в п'яти сетах здолала збірну Словенії на старті Золотої Євроліги-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Золота Євроліга-2024, груповий етап, жінки

Україна – Словенія – 3:2 (23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11)

У першій партії на майданчику було чимало гойдалок – лідерство кілька разів переходило з рук у руки. На фінальному відрізку рахунок двічі був рівним (20:20, 22:22). Утім, кінцівка сету краще вдалася словенкам, тож вони повели в рахунку.

"Синьо-жовті" взяли реванш у другій партії. Українки відразу заволоділи ініціативою та привезли балканкам 10 пунктів переваги. Однак, розвинути успіх у наступному сеті не змогли, поступившись п'ятьма очками на фініші ігрового відрізку.

Четверта партія знову промайнула за сценарієм збірної України. Українські волейболістки були уважними в обороні та небезпечними в атаці. Підопічні Івана Петкова з +8 в активі перевели матч у тай-брейк. Там "синьо-жовті" жодного разу не віддали лідерства та холоднокровно довели матч до перемоги.

У наступному турі Україна зустрінеться зі збірною Естонії. Матч відбудеться 19 травня. Загалом на українок чекають 6 поєдинків. Чотири найкращі команди групового етапу вийдуть до плей-офф.

До слова, раніше розібрали анатомію конфлікту ФВУ та зірок-волейболістів перед Золотою Євролігою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Волейбол Евролига
NEWS
Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись
Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому