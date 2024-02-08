На чолі контрнаступу. Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Факти з біографії та військової кар'єри

Олександр Станіславович Сирський народився у 1965 році в селі Новинки Володимирської області на той момент Російської Радянської республіки, проте більша частина його життя пов'язана з Україною та службою в лавах ЗСУ.

Олександр Сирський здобув першу військову освіту у Московському загальновійськовому командному училищі.

Згодом навчався в Академії Збройних Сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національному університеті оборони (оперативно-стратегічний рівень). Закінчив навчальні заклади з відзнакою.

Шлях на військовій службі

у 1986 році почав службу командиром мотострілецького взводу;

з 1993 командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Нацгвардії у Чугуєві;

на початку 2000-х Сирський командував 72-й механізованою дивізією в місті Біла Церква;

2009 – отримав звання генерал-майора;

2013 – обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ. Відповідав за співпрацю з НАТО, брав участь у переговорах щодо реформування української армії за стандартами Альянсу.

2016 – очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, отримав звання генерал-лейтенанта

2017 – став командувачем АТО, яку пізніше змінила ООС.

2019 – призначений командувачем Об'єднаних сил на території проведення військової операції на сході України.

з 5 серпня 2019 – Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

2020 – отримав звання генерал-полковника.

Таким чином, Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача - від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ. Видання The Guardian називало його фактично другим воєначальником ЗСУ після Головнокомандувача Валерія Залужного.

Фото: Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (facebook.com/UkrainianLandForces)

На війні з 2014 року

З початком російського вторгнення у східні регіони України в 2014 році Олександр Сирський очолив штаб Антитерористичної операції (АТО).

Був одним із командирів під час боїв під Дебальцевим, у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвінове.

Сирський брав участь у відведенні українських військ з оточення у Дебальцевому. Під його командуванням на той момент перебувало близько 4,5 тис. військових, їм протистояли майже 20 тис. російських окупантів. Сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з міста у лютому 2015 року.

За бої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

З 2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, що координував оперативні дії українських військових формувань на Донеччині та Луганщині.

У 2017 Сирський був призначений став командиром всієї АТО, яку згодом змінили на Операцію об'єднаних сил.

Фото: Сирський на фронті (t.me/osirskiy)

Повномасштабне вторгнення та найуспішніші операції Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ неодноразово висловлював свою позицію про те, що Україна не має іншого варіанту в цій війні, крім перемоги, але успіхи на полі бою мають дуже високу ціну.

"Війн такого масштабу ні в Європі, ні у світі не було з часів Другої світової війни. І ми розуміємо, що ця війна – це виживання нашого народу та нашої держави, тому ми не маємо іншого варіанту, окрім перемоги", – наголосив генерал.

З перших днів повномасштабної агресії РФ Олександр Сирський очолив оборону Києва. Він вважає, що захистити столицю вдалося завдяки ретельному плануванню.

"Під Києвом було збудовано класичну оборону, яка була поєднана з діями мобільних підрозділів, які проводять активну оборону та контратакують", – пояснював генерал деталі операції.

За успішну оборону Києва Олександр Сирський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року відзначений званням Героя України.

Надалі Сирський став командувачем Східного угруповання військ ОСУВ "Хортиця", яке відповідає за ділянку фронту на Харківському, Ізюмському, Лиманському, Лисичанському, Курахівському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському напрямках.

Олександр Сирський спланував контрнаступальну операцію на Харківщині восени 2022. Ворог готувався до оборони на Херсонському напрямку, тому дії ЗСУ на територіях Харківської області були для нього несподіванкою

"Планували операцію на півдні, а нам було поставлене завдання на власний розсуд спланувати дії, що відволікають. Але коли почали відбуватися події на півдні, противник перекинув частину сил і коштів на південь. Я подумав, чому б не спробувати спланувати наступальну операцію саме на цьому напрямі", – розповів Командувач.

Основний упор був зроблений на швидке просування вперед, лише першого дня ЗСУ просунулися на 18 км. Було передбачено спеціальні підрозділи, які займали території. Силам оборони вдалося захопити величезну кількість російської техніки. У ході Харківської операції звільнили Ізюм, Балаклію, Куп'янськ, потім уже на Донеччині було звільнено Лиман, Святогірськ.

Надалі Сирський командував однією з найскладніших операцій – на Бахмутському напрямку, де ЗСУ завдали колосальних втрат окупантам. Військовий наголошував, що під Бахмутом "Україна знекровлювала противника, який всіма силами намагався взяти місто".

Фото: Командувач Сухопутних військ регулярно відвідує "гарячі" точки фронту (t.me/osirskiy)

Під час літнього контрнаступу 2023 українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто перебуває під контролем ворога, але ЗСУ знаходяться в активній обороні.

Наразі епіцентром бойових дій на сході залишається Авдіївка, Куп'янськ та Бахмутський напрямок. Олександр Сирський регулярно відвідує передові позиції захисників, щоб на місці проаналізувати тактику бою, визначити проблемні питання та підтримати бійців.