Во главе контрнаступления. Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском

Факты из биографии и военной карьеры

Александр Станиславович Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области на тот момент Российской Советской республики, однако большая часть его жизни связана с Украиной и службой в рядах ВСУ.

Александр Сырский получил первое военное образование в Московском общевойсковом командном училище.

Затем учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень). Окончил учебные заведения с отличием.

Путь на военной службе

в 1986 году начал службу командиром мотострелкового взвода;

с 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве;

в начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь;

2009 – получил звание генерал-майора;

2013 – занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического союза.

2016 – возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, получил звание генерал-лейтенанта

2017 – стал командующим АТО, которую позже сменила ООС.

2019 – назначен командующим Объединенными силами на территории проведения военной операции на востоке Украины.

с 5 августа 2019 – Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

2020 – получил звание генерал-полковника.

Таким образом, Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. Издание The Guardian называло его фактически вторым военачальником ВСУ после Главнокомандующего Валерия Залужного.

Фото: Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (facebook.com/UkrainianLandForces)

На войне с 2014 года

С началом российского вторжения в восточные регионы Украины в 2014 году Александр Сырский возглавил штаб Антитеррористической операции (АТО).

Был одним из командиров во время боев под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново.

Сырский участвовал в отводе украинских войск из окружения в Дебальцево. Под его командованием на тот момент находились около 4,5 тыс. военных, им противостояли почти 20 тыс. российских оккупантов. Сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход ВСУ из города в феврале 2015

За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координировавший оперативные действия украинских военных формирований в Донецкой и Луганской областях.

В 2017 году Сырский был назначен командиром всей АТО, которую впоследствии сменили на Операцию объединенных сил.

Фото: Сырский на фронте (t.me/osirskiy)

Полномасштабное вторжение и успешные операции Сухопутных войск

Командующий Сухопутными войсками неоднократно высказывал свою позицию о том, что у Украины нет другого варианта в этой войне, кроме победы, но успехи на поле боя имеют очень высокую цену.

"Войн такого масштаба ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны. И мы понимаем, что эта война – это выживание нашего народа и нашего государства, поэтому у нас нет другого варианта, кроме победы", – подчеркнул генерал.

С первых дней полномасштабной агрессии РФ Александр Сырский возглавил оборону Киева. Он считает, что защитить столицу удалось благодаря тщательной планировке.

"Под Киевом была построена классическая оборона, которая была соединена с действиями мобильных подразделений, которые проводят активную оборону и контратакуют", – объяснял генерал детали операции.

За успешную оборону Киева Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 отмечен званием Героя Украины.

В дальнейшем Сырский стал командующим Восточной группировкой войск ОСУВ "Хортица", отвечающей за участок фронта на Харьковском, Изюмском, Лиманском, Лисичанском, Кураховском, Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.

Александр Сырский спланировал контрнаступательную операцию на Харьковщине осенью 2022 года. Враг готовился к обороне на Херсонском направлении, поэтому действия ВСУ на территориях Харьковской области были для него неожиданностью.

"Планировали операцию на юге, а нам была поставлена задача по собственному усмотрению спланировать отвлекающие действия. Но когда начали происходить события на юге, противник перебросил часть сил и средств на юг. Я подумал, почему бы не попытаться спланировать наступательную операцию именно на этом направлении", – рассказал Командующий.

Основной упор был сделан на быстрое продвижение вперед, только в первый день ВСУ продвинулись на 18 км. Были предусмотрены специальные подразделения, которые занимали территории. Силам обороны удалось захватить большое количество российской техники. В ходе Харьковской операции освободили Изюм, Балаклею, Купянск, затем уже в Донецкой области были освобождены Лиман, Святогорск.

В дальнейшем Сырский командовал одной из самых сложных операций – на Бахмутском направлении, где ВСУ нанесли колоссальные потери оккупантам. Военный подчеркивал, что под Бахмутом "Украина обескровливала противника, который всеми силами пытался взять город".

Фото: Командующий Сухопутными войсками регулярно посещает "горячие" точки фронта (t.me/osirskiy)

Во время летнего контрнаступления 2023 украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город находится под контролем врага, но ВСУ – в активной обороне.

В настоящее время эпицентром боевых действий на востоке остается Авдеевка, Купянск и Бахмутское направление. Александр Сырский регулярно посещает передовые позиции защитников, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов.