Чохол для машини: вивчаємо користь і шкода для кузова авто

Гараж чи окремий навіс для машини доступні в наш час багатьом автовласникам, але ж таки не всім. Відтак, у решти водіїв часто виникає ідея щодо доступної альтернативи – м’якого чохла на авто. Предмет неоднозначний, і саме на початку літа час про нього поговорити.

Про особливості такого захисного засобу як чохол для авто розповідається в матеріалі РБК-Україна .

Причин, з яких вам може знадобитись накривати машину суцільним чохлом, існує достатньо. Однак, аргументи проти теж наявні, і цілком вагомі, особливо якщо разом з натягуванням чохла на машину не вжити деяких заходів.

Для чого потрібен чохол на машину

Не завжди є змога тримати автомобіль під дахом, при тому що часто це дійсно потрібно – для збереження в першу чергу лакофарбового покриття та інтер’єру:

Паркування під деревами у пору цвітіння та активного руху їхніх соків, коли на машину можуть потрапити суцвіття та клей, які пошкоджують лак та фарбу. Особливо це небезпечно у спекотну погоду, коли ЛФП розм’якшується;

Коли на машину постійно потрапляє послід птахів – він містить кислоту, яка за певних умов виїдає фарбу цятками;

Тривале паркування на відкритому сонці влітку. В принципі, сучасні фарби стійкі до ультрафіолету, але коли машина “опромінюється” подовгу щодня протягом цілого літа, фарба і пластик будуть потроху вицвітати. Додайте сюди нагрів кузова та парниковий ефект в салоні, який піднімає в ньому температуру до 60 – 70 градусів;

Взимку лакофарбове покриття, зовнішні гумові та пластикові деталі зазнають впливу від зледеніння, зокрема, під час крижаного дощу, випадання мокрого снігу тощо.

Чому чохол на машину може зашкодити

За певних умов чохол може нести машині небезпеку, і про ускладнюючі чинники теж треба знати.

Надто вільний, грубий або погано закріплений чохол у вітряний день буде рухатись і терти по кузову. Часто це закінчується потертостями, помутнінням лакофарбового покриття – в окремих місцях на поверхні кузова з’являться мутні плямі;

Якщо матеріал, з якого виготовлено чохол, зовсім не пропускає повітря, як суцільна плівка, під ним не буде нормальної вентиляції, і висока температура та підвищена вологість псуватимуть фарбу і активують корозію металевих частин (там, де метал з якоїсь причини незахищений);

Дуже небажано накривати машину чохлом, якщо вона брудна: частинки грунту та піску виступатимуть як абразив і тканина, мов “наждачка”, може натерти на фарбі вищезгадані матові плями;

Не можна ставити машину під чохол, якщо вона мокра. Особливо у сонячний чи просто спекотний день. Випари зроблять атмосферу під чохлом надто вологою, а це не тільки сприяє корозії кузова, а й шкодить електрообладнанню.

Одне слово, щоб чохол на машині виконував свою захисну функцію і не завдавав побічного негативу, власник повинен вживати деяких підготовчих дій. Та й сам чохол має бути підібраний за кількома параметрами, хоча це, власне, тема окремої розмови, до якої ми незабаром повернемося.

Коротко

Як і багато інших захисних засобів (таке життя!), чохол може завдати машині шкоди. Подумайте про це перед покупкою і вирішіть для себе, чи готові ви приділити час для пошуку гідного варіанту чохла і головне, чи готові будете дотримуватись правил його використання. Якщо ви не впевнені в цьому, можливо, вам варто розглянути інший варіант – скажімо, покриття кузова захисним препаратом, восковим чи так званим “рідким склом”. Захист буде не таким повним, але натомість – і без ризику ушкоджень кузова.