Чохли на сидіння авто: головні правила підбору

Сидіння в чохлах – справа дуже індивідуальна. Чи варто їх використовувати, кожен вирішує сам, а ми можемо порадити, як обрати комплект, який точно буде вам до вподоби.
Як підібрати чохли на сидіння авто саме під ваші потреби, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і Autobild.
Серед бувалих автомобілістів є два підходи до теми чохлів для сидінь. Одні, придбавши нову машину, користуються нею, ніяк не втручаючись у штатне оздоблення інтер’єру. І тільки перед продажем авто можуть прикрити новими чохлами ті вади, які отримала з часом заводська оббивка крісел. Інші автовласники навпаки, вдягають чохли ще в автосалоні і їздять на зачохлених сидіннях аж до продажу машини, коли с гордістю демонструють покупцям крісла у стані "як нові".
В останньому випадку тип та якість чохлів особливого значення не мають, в першому ж виходять на головний план. Адже придбаному комплекту належить фактично конкурувати з заводською оббивкою, створеною професійними дизайнерами і технологами.
У багатьох нинішніх автомобілів сьогодні є подушки безпеки (система SRS), вбудовані у сидіння. І якщо закривати їх чохлами, останні повинні мати відповідним чином зшиті послаблені зони. В цих місцях при спрацюванні подушок безпеки утворяться прориви, через які подушки розкриються як задумано конструкторами. На багатьох чохлах сьогодні є відповідні бірки, але якщо виріб недорогий і від невідомого виробника, не факт, що це не декор і вони позначають реально послаблену зону.
Дещо особлива справа – підбір чохлів для машини з передніми кріслами, які відкидаються вперед – йдеться про три- або дводверні кузови. Найчастіше їм потрібні особливі чохли, з проріззю під ручку розблокування. І ще бажано, щоб оббивка з тилу і боків спинки була особливо міцною, бо ці зони страждають в першу чергу: від контакту з руками пасажирів, з блискавками та гудзиками на їхньому одязі, коли вони пробираються на заднє сидіння.
Від того, наскільки вдалим буде ваш вибір чохлів для сидінь, великою мірою залежить зручність користування всією машиною. При цьому бажано врахувати ще один, не дуже парадний, але важливий чинник. Подумайте про те, що і чохли, і штатна оббивка сидінь в процесі експлуатації будуть вимазуватись і їх треба прати (якщо це чохли) чи піддавати хімчистці (штатна оббивка). А це, певна річ, процедури різного рівня складності і вартості.
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