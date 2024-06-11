Чохли на сидіння авто: головні правила підбору

Сидіння в чохлах – справа дуже індивідуальна. Чи варто їх використовувати, кожен вирішує сам, а ми можемо порадити, як обрати комплект, який точно буде вам до вподоби.

Серед бувалих автомобілістів є два підходи до теми чохлів для сидінь. Одні, придбавши нову машину, користуються нею, ніяк не втручаючись у штатне оздоблення інтер’єру. І тільки перед продажем авто можуть прикрити новими чохлами ті вади, які отримала з часом заводська оббивка крісел. Інші автовласники навпаки, вдягають чохли ще в автосалоні і їздять на зачохлених сидіннях аж до продажу машини, коли с гордістю демонструють покупцям крісла у стані "як нові".

В останньому випадку тип та якість чохлів особливого значення не мають, в першому ж виходять на головний план. Адже придбаному комплекту належить фактично конкурувати з заводською оббивкою, створеною професійними дизайнерами і технологами.

На що звертати увагу при вибору чохлів

Крій . Форма і крій чохлів – це не тільки естетика, це і зручність користування. Через невдалу конструкцію чохлів вони будуть сповзати, збиватися у грудку, відволікати увагу водія і заважати йому керувати машиною. Врахуйте, що чохли бувають універсальні, і так би мовити, індивідуальні, під конкретну модель. Перші тримаються на подушках і спинках за рахунок еластичності свого матеріалу, другі добре облягають їх на кожній ділянці, щільно “сидять” і не змінюють свого місця під тілом водія чи пасажира;

. Форма і крій чохлів – це не тільки естетика, це і зручність користування. Через невдалу конструкцію чохлів вони будуть сповзати, збиватися у грудку, відволікати увагу водія і заважати йому керувати машиною. Врахуйте, що чохли бувають універсальні, і так би мовити, індивідуальні, під конкретну модель. Перші тримаються на подушках і спинках за рахунок еластичності свого матеріалу, другі добре облягають їх на кожній ділянці, щільно “сидять” і не змінюють свого місця під тілом водія чи пасажира; Тканина чи шкірозамінник. Синтетичних та натуральних матеріалів сьогодні є безліч, і за міцністю (стійкістю до стирання), і за фактурою. Важливо, щоб крім привабливості, матеріал чохлів, як то кажуть, дихав у спеку, був еластичним і подовгу не накопичував на собі бруд;

Синтетичних та натуральних матеріалів сьогодні є безліч, і за міцністю (стійкістю до стирання), і за фактурою. Важливо, щоб крім привабливості, матеріал чохлів, як то кажуть, дихав у спеку, був еластичним і подовгу не накопичував на собі бруд; Колір. У найбільш широкому ціновому сегменті вибір кольорів полягає у дюжині варіантів сірого. Між тим майте на увазі, що за рахунок саме чохлів ви можете змінити стиль свого інтер’єру, і значить, є сенс пошукати якогось кольорового розмаїття. Не бійтеся чохлів світлих тонів, адже якісна оббивна тканина досить довго опирається забрудненню, принаймні, коли машина працює у типовому режимі сімейного авто.

Додаткові нюанси

У багатьох нинішніх автомобілів сьогодні є подушки безпеки (система SRS), вбудовані у сидіння. І якщо закривати їх чохлами, останні повинні мати відповідним чином зшиті послаблені зони. В цих місцях при спрацюванні подушок безпеки утворяться прориви, через які подушки розкриються як задумано конструкторами. На багатьох чохлах сьогодні є відповідні бірки, але якщо виріб недорогий і від невідомого виробника, не факт, що це не декор і вони позначають реально послаблену зону.

Дещо особлива справа – підбір чохлів для машини з передніми кріслами, які відкидаються вперед – йдеться про три- або дводверні кузови. Найчастіше їм потрібні особливі чохли, з проріззю під ручку розблокування. І ще бажано, щоб оббивка з тилу і боків спинки була особливо міцною, бо ці зони страждають в першу чергу: від контакту з руками пасажирів, з блискавками та гудзиками на їхньому одязі, коли вони пробираються на заднє сидіння.

Коротко

Від того, наскільки вдалим буде ваш вибір чохлів для сидінь, великою мірою залежить зручність користування всією машиною. При цьому бажано врахувати ще один, не дуже парадний, але важливий чинник. Подумайте про те, що і чохли, і штатна оббивка сидінь в процесі експлуатації будуть вимазуватись і їх треба прати (якщо це чохли) чи піддавати хімчистці (штатна оббивка). А це, певна річ, процедури різного рівня складності і вартості.