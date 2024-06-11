Чехлы на сиденье авто: главные правила подбора

Сидение в чехлах – дело очень индивидуальное. Стоит ли их использовать, каждый решает сам, а мы можем посоветовать, как выбрать комплект, который точно вам понравится.

Среди видавших виды автомобилистов есть два подхода к теме чехлов для сидений. Одни, приобретя новую машину, пользуются ею, никак не вмешиваясь в штатную отделку интерьера. И только перед продажей авто могут прикрыть новыми чехлами те изъяны, которые получила со временем заводская обивка кресел. Другие автовладельцы наоборот, надевают чехлы еще в автосалоне и ездят на зачехленных сиденьях до продажи машины, когда с гордостью демонстрируют покупателям кресла в состоянии "как новые".

В последнем случае тип и качество чехлов особое значение не имеют, в первом же выходят на главный план. Ведь приобретенному комплекту предстоит фактически конкурировать с заводской обивкой, созданной профессиональными дизайнерами и технологами.

На что обращать внимание при выборе чехлов

Крой . Форма и крой чехлов – это не только эстетика, это удобство пользования. Из-за неудачной конструкции чехлов они будут сползать, сбиваться в ком, отвлекать внимание водителя и мешать ему управлять машиной. Учтите, что чехлы бывают универсальны, и так сказать, индивидуальны, под конкретную модель. Первые держатся на подушках и спинках за счет эластичности своего материала, вторые хорошо облегают их на каждом участке, плотно сидят и не меняют своего места под телом водителя или пассажира;

. Форма и крой чехлов – это не только эстетика, это удобство пользования. Из-за неудачной конструкции чехлов они будут сползать, сбиваться в ком, отвлекать внимание водителя и мешать ему управлять машиной. Учтите, что чехлы бывают универсальны, и так сказать, индивидуальны, под конкретную модель. Первые держатся на подушках и спинках за счет эластичности своего материала, вторые хорошо облегают их на каждом участке, плотно сидят и не меняют своего места под телом водителя или пассажира; Ткань или кожзам. Синтетических и натуральных материалов сегодня есть множество, и по прочности (устойчивости к истиранию), и по фактуре. Важно, чтобы помимо привлекательности, материал чехлов, как говорится, дышал в жару, был эластичным и подолгу не накапливал на себе грязь;

Синтетических и натуральных материалов сегодня есть множество, и по прочности (устойчивости к истиранию), и по фактуре. Важно, чтобы помимо привлекательности, материал чехлов, как говорится, дышал в жару, был эластичным и подолгу не накапливал на себе грязь; Цвет. В наиболее широком ценовом сегменте выбор цвета заключается в дюжине вариантов серого. Между тем имейте в виду, что за счет именно чехлов вы можете изменить стиль своего интерьера, и значит есть смысл поискать какого-то цветного разнообразия. Не бойтесь чехлов светлых тонов, ведь качественная обивочная ткань достаточно долго сопротивляется загрязнению, по крайней мере, когда машина работает в типичном режиме семейного авто.

Дополнительные нюансы

У многих нынешних автомобилей сегодня есть подушки безопасности (система SRS), встроенные в сиденье. И если закрывать их чехлами, последние должны иметь соответствующим образом сшитые ослабленные зоны. В этих местах при срабатывании подушек безопасности образуются прорывы, через которые подушки раскроются как задумано конструкторами. На многих чехлах сегодня есть соответствующие бирки, но если изделие недорогое и от неизвестного производителя, не факт, что это не декор и они обозначают реально ослабленную зону.

Несколько особое дело – подбор чехлов для машины с откидывающимися вперед передними креслами – речь идет о трех- или двухдверных кузовах. Чаще всего им требуются особые чехлы, с прорезью под ручку разблокировки. И еще желательно, чтобы обивка с тыла и боков спинки была особенно крепкой, потому что эти зоны страдают в первую очередь: от контакта с руками пассажиров, с молниями и пуговицами на их одежде, когда они пробираются на заднее сиденье.

Кратко

От того, как удачным будет ваш выбор чехлов для сидений, во многом зависит удобство использования всей машиной. При этом желательно учесть еще один, не очень парадный, но немаловажный фактор. Подумайте о том, что и чехлы и штатная обивка сидений в процессе эксплуатации будут вымазываться и их надо стирать (если это чехлы) или подвергать химчистке (штатная обивка). А это, конечно, процедуры разного уровня сложности и стоимости.