Для чого українській ППО потрібен Starlink: Ігнат пояснив ризики обмежень

Він зазначив, що українські вертолітники використовують у тому числі Starlink для кращого виходу на ціль та стабільного обміну інформацією з офіцерами бойового управління на землі.

"Вертоліт летить зі швидкістю приблизно 300-350 кілометрів на годину. Якщо буде запроваджене обмеження за швидкістю, про яке говорили, це може стати проблемою. Тактична авіація теж може використовувати або вже використовує Starlink - не хочу розкривати всі деталі - для надійного зв’язку, супутникового інтернету тощо", - пояснив Ігнат.

Крім того, ще одним напрямком, де використовується Starlink, є реактивні дрони-перехоплювачі. Їхнє використання може стати значно складнішим або неможливим, якщо швидкість Starlink буде обмежена.

"І такий зв'язок нам дуже потрібен, передусім через те, що для роботи перехоплювачів нам потрібен інтернет на великій швидкості. Тому Starshield і подібні системи нам потрібні передусім для захисту неба від повітряних загроз", - підкреслив Ігнат.