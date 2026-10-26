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Для чого українській ППО потрібен Starlink: Ігнат пояснив ризики обмежень

15:09 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Уляна Безпалько
Для чого українській ППО потрібен Starlink: Ігнат пояснив ризики обмежень Фото: український військовий та Starlink (Getty Images)
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Україна використовує Starlink для захисту неба від повітряних загроз. Тому обмеження швидкості може унеможливити його використання, зокрема, на реактивних дронах-перехоплювачах.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що українські вертолітники використовують у тому числі Starlink для кращого виходу на ціль та стабільного обміну інформацією з офіцерами бойового управління на землі.

"Вертоліт летить зі швидкістю приблизно 300-350 кілометрів на годину. Якщо буде запроваджене обмеження за швидкістю, про яке говорили, це може стати проблемою. Тактична авіація теж може використовувати або вже використовує Starlink - не хочу розкривати всі деталі - для надійного зв’язку, супутникового інтернету тощо", - пояснив Ігнат.

Крім того, ще одним напрямком, де використовується Starlink, є реактивні дрони-перехоплювачі. Їхнє використання може стати значно складнішим або неможливим, якщо швидкість Starlink буде обмежена.

"І такий зв'язок нам дуже потрібен, передусім через те, що для роботи перехоплювачів нам потрібен інтернет на великій швидкості. Тому Starshield і подібні системи нам потрібні передусім для захисту неба від повітряних загроз", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, 24 жовтня джерела РБК-Україна в Міноборони повідомили, що військовий Starlink в Україні відновив роботу на швидкості понад 161 км/год.

Згодом міністр оборони Євгеній Хмара зазначив, що системи моніторингу Міноборони фіксують швидкість понад 400 км/год, а зв'язок залишається стабільним.

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