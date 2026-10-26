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Для чего украинской ПВО нужен Starlink: Игнат объяснил риски ограничений

15:09 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Ульяна Безпалько
Для чего украинской ПВО нужен Starlink: Игнат объяснил риски ограничений Фото: украинский военный и Starlink (Getty Images)
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Украина использует Starlink для защиты неба от воздушных угроз. Поэтому ограничение скорости может исключить его использование, в частности, на реактивных дронах-перехватчиках.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что украинские вертолетчики используют в том числе Starlink для лучшего выхода на цель и стабильного обмена информацией с офицерами боевого управления на земле.

"Вертолет летит со скоростью примерно 300-350 километров в час. Если будет введено ограничение по скорости, о которой говорили, это может стать проблемой. Тактическая авиация тоже может использовать или уже использует Starlink - не хочу раскрывать все детали - для надежной связи, спутникового интернета и т.д.", - пояснил Игнат.

Кроме того, еще одним направлением, где используется Starlink, являются реактивные дроны-перехватчики. Их использование может стать значительно сложнее или невозможным, если скорость Starlink будет ограничена.

"И такая связь нам очень нужна, прежде всего потому, что для работы перехватчиков нам нужен интернет на большой скорости. Поэтому Starshield и подобные системы нам нужны прежде всего для защиты неба от воздушных угроз", - подчеркнул Игнат.

Напомним, 24 октября источники РБК-Украина в Минобороны сообщили, что военный Starlink в Украине возобновил работу на скорости более 161 км/ч.

Позже министр обороны Евгений Хмара отметил, что системы мониторинга Минобороны фиксируют скорость более 400 км/ч, а связь остается стабильной.

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