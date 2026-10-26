Для чего украинской ПВО нужен Starlink: Игнат объяснил риски ограничений

Украина использует Starlink для защиты неба от воздушных угроз. Поэтому ограничение скорости может исключить его использование, в частности, на реактивных дронах-перехватчиках.

Он отметил, что украинские вертолетчики используют в том числе Starlink для лучшего выхода на цель и стабильного обмена информацией с офицерами боевого управления на земле.

"Вертолет летит со скоростью примерно 300-350 километров в час. Если будет введено ограничение по скорости, о которой говорили, это может стать проблемой. Тактическая авиация тоже может использовать или уже использует Starlink - не хочу раскрывать все детали - для надежной связи, спутникового интернета и т.д.", - пояснил Игнат.

Кроме того, еще одним направлением, где используется Starlink, являются реактивные дроны-перехватчики. Их использование может стать значительно сложнее или невозможным, если скорость Starlink будет ограничена.

"И такая связь нам очень нужна, прежде всего потому, что для работы перехватчиков нам нужен интернет на большой скорости. Поэтому Starshield и подобные системы нам нужны прежде всего для защиты неба от воздушных угроз", - подчеркнул Игнат.