Чого Україна може досягти у війні у 2023 році: оцінки експертів

Так, на думку західних експертів, є ймовірність, що бойові дії в Україні зайдуть у глухий кут, при цьому жодна зі сторін не зможе зробити рішучий ривок. Зі сценаріїв Bloomberg випливає, що війна може тривати до середини 2024 року, а її завершення у 2023 році передбачається лише в тому випадку, якщо Росія проведе у себе загальну мобілізацію та отримає фору.

"Якщо ми говоримо про те, що Москва не має засобів якось переламати ситуацію, то очевидно, що для Збройних сил цілком можливо деокупувати всю українську територію, включаючи Крим, наприклад, до кінця весни або до середини року. Це досить ймовірно, якщо ми говоримо про сценарії розвитку ситуації якраз на полі бою", - припустив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь і уточнив: на ці прогнози та сценарії впливає безліч інших зовнішніх факторів.

Це, зокрема, й ситуація у Росії. Чи скинуть Путіна чи, можливо, він наважиться піти сам? Чи буде в Москві бунт олігархів, які втрачають свої збереження, чи їхній страх перед вождем переважить збитки? Чи раптом почне протестувати сам російський народ, чию країну вкидають у прірву хворі фантазії одного диктатора?

І другий важливий чинник: успіх і швидкість наших операцій прямо залежатиме від масштабів і темпів постачання іноземного озброєння. Захід поки що вагається передавати Україні більш серйозне наступальне та далекобійне озброєння, розповідаючи про страх перед ескалацією. Це, зокрема, стосується сучасних танків, ракет ATACMS та винищувачів. З іншого боку, передача Сполученими Штатами систем Patriot та заклики Білого дому до Німеччини передати нам бойові танки Leopard 2 може зробити зрушення у питаннях "табуйованої" зброї.

"Якщо ми говоримо про отримання достатньої кількості тактичної зброї, тоді можливі прориви та подальше звільнення наших територій. Але ситуація може кардинально змінитися, якщо нам передадуть більш далекобійні системи. Тоді війна переходить на територію супротивника. І зокрема наявність таких систем дуже серйозно змінить їхні плани щодо застосування білоруського напряму", - каже військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

Але якщо зразки та темпи поставок залишаться такими ж, як зараз - то очікувати стрімкого просування наших військ на фронті, на жаль, не доводиться. Українська армія буде змушена зосереджуватися на тактичній глибині без серйозних проривів.