Чого очікувати від курсу долара та що впливатиме на ринок: прогноз на січень 2024 року

"За багатьма ознаками, у січні валютний ринок житиме в парадигмі грудня: адже навряд чи регулятор змінюватиме власну стратегію, спрямовану на втримання балансу між попитом і пропозицією на міжбанку, а також на зближення безготівкового та готівкового курсів", - сказав він.

Як зазначив банкір, можна очікувати, що НБУ за необхідності вдаватиметься до валютних інтервенцій.

"Відповідно курсові показники на міжбанку, попри очікувану їхню динамічність та різновекторність, перебуватимуть в кордонах грудня", - прогнозує експерт.

Лєсовий зауважив, що міжнародні валютні резерви становлять близько 39 млрд доларів, що фактично знімає всі питання про те, чи доцільно проводити потужні інтервенції. "Цих коштів може вистачити на досить тривалий час навіть без отримання міжнародної фіндопомоги чи мінімального експортного виторгу", - додав він.

Готівковий ринок

Щодо готівкового ринку, то як нагадав Лєсовий, останні 2 місяці - з моменту запровадження режиму "керованої гнучкості" - курсоутворення відбувається на основі валютних змін на міжбанку. А після скасування валютних обмежень, на готівковому ринку посилилася конкуренція між фінустановами за клієнта, відтак окрім майже єдиного готівкового курсу ще спрацює фактор конкуренції курсів ("здаватимуть більше там, де курс вищий, а купуватимуть там, де курс менший").

Банкір прогнозує, що в січні може зберегтися досить мінімальна різниця, до 0,3-0,4 грн, між курсами міжбанку та готівкового ринку.

Фактори впливу на ринок

Крім того, зазначив Лєсовий, іншими головними факторами, що впливатимуть на валютний ринок, будуть:

Обсяг і своєчасність макрофінансової підтримки (головне в цьому питанні - це визначеність з обсягами допомоги, а також дотримання певних графіків);

Розблокування західних кордонів (експортний виторг є вагомою складовою поповнення валютних запасів країни);

Воєнні чинники: хід війни та її наслідки (непрямий фактор, який в певних обставинах може мати ознаки системного).

"Отже, існує велика ймовірність, що курсові показники на валютному ринку в січні вкрай нагадуватимуть грудневі. Поточні коливання / зміни не перевищать 0,2 грн, а міжкурсова різниця на безготівковому ринку буде до 0,1 грн, а на готівковому - до 0,2 грн", - прогнозує Лєсовий.