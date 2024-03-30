Чого очікувати від курсу долара: прогноз банкіра на квітень

Допомога Заходу

"Після розв’язання нагальних проблем, пов’язаних з отриманням макрофінансової допомоги, можна сказати, що джерело потенційної напруги на валютному ринку майже зникло", - сказав він.

За його словами, стратегічно макрофін - це покриття вагомої частини видатків держбюджету, а відтак можливість розвивати економіку країни в надскладних воєнних умовах.

Крім того, це зняття певної суспільної напруги, викликаної побоюванням щодо міцності гривні та ситуації на валютному ринку загалом. "Іншими словами: макрофін непрямо впливає й на рівень попиту на ринку, тому будь-яке надмірне його зростання наразі є малоймовірним", - додав Лєсовий.

"Саме завдяки отримуваним траншам макрофіну регулятор поводитиметься на ринку вільніше, а відтак слід очікувати наступні кроки до лібералізації валютного ринку. Варто також сказати, що у квітні можна очікувати продовження тенденції до об’єднання валютних курсів: саме наприкінці березня коридори курсів міжбанку і готівкового ринку стали майже однаковими. Така тактика Нацбанку збігається із задекларованим вектором на зменшення міжкурсової різниці", - зазначив експерт.

Інші фактори

Серед інших факторів, що формуватимуть валютний ринок у квітні, Лєсовий назвав стратегію НБУ, спрямовану з одного боку на подальшу (але поступову) лібералізацію ринку, а з іншого - на корекцію попиту і пропозиції шляхом валютних інтервенцій. Залежно від рівня попиту обсяг інтервенцій може, як зростати, так і знижуватись задля встановлення балансу між попитом і пропозицією. Тобто дії НБУ можуть мати більшу свободу, а обсяги валютних вливань залежатимуть від стану попиту.

Як зазначив банкір, наступного місяця, як і з початку року, готівковий ринок в курсоутворенні орієнтуватиметься на показники міжбанку з додаванням незначної комісії. Проте ключовим все ж таки стане рівень попиту на готівку: чим він більший, тим більшим буде курс продажу готівки.

Прогноз курсу

Загалом валютні коридори у квітні будуть такими: 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро (міжбанк), 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок), очікує Лєсовий.

"Таким чином, у квітні ситуація на ринку майже нічим не відрізнятиметься від березня: стан "стабільної мінливості" зі щоденними корекціями курсів не нестиме глобальної загрози для ринку. Квітень також можна вважати стабілізаційним місяцем для ринку валют, адже основні загрози, що могли б негативно позначитися на ринку, майже нівельовані. Рівень попиту на готівковому ринку почасти залежатиме від суспільних настроїв, однак проблем з нестачею валюти немає, тому будь-які можливі сплески матимуть тимчасовий характер", - прогнозує банкір.