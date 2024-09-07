Чого очікувати від курсу долара наступного тижня: прогноз банкіра

"Водночас ми не виключаємо, що така стабільність досягатиметься саме регулюванням: в разі потреби, регулятор досить оперативно може втрутитися та збільшити обсяг інтервенцій (наприклад, у випадку суттєвого зростання попиту). Однак такі зміни - є складником режиму “керованої гнучкості”: вільне курсоутворення м’яко коригується Нацбанком з метою встановлення рівноваги між попитом і пропозицією", - сказав він.

За його словами, як це відбувається протягом року, будь-які поточні зміни не виходитимуть за межі усталеної системи: висхідний тренд обов’язково зміниться спадним, поточні курсові розбіжності будуть в прямому сенсі дріб’язковими.

"На наш погляд, з огляду на обставини (економічні, воєнні) вересень є надто важливим місяцем для валютного ринку. Саме тому на рівні пожвавлення в стані покупців валюти, курсові стрімкі й неконтрольовані зміни є малоймовірними", - додав банкір.

Прогноз курсу

За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 9 по 15 вересня, будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, попри певні емоційні та воєнні перепони, ситуація на валютному ринку не зазнає глобальних змін: курсові коливання будуть надто схожими на тиждень, що минув. Звісно наразі важко врахувати всі обставини, що тим чи іншим чином можуть вплинути на курсові показники. Однак, як це було раніше, будь-які загрози можуть бути знешкоджені діями Нацбанку", - констатував Лєсовий.