Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

В течение недели с 15 по 21 апреля на валютном рынке Украины возможны колебания курса доллара. Но они не превысят 1,5-2,0%.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, ситуация на валютном рынке вряд ли удивит, ведь основные тактические и стратегические действия НБУ не изменятся, к тому же отсутствуют экономические причины для неконтролируемых (непредсказуемых) и безудержных изменений.

Во-первых, действие режима "управляемой гибкости" не будет отменено, а это значит, что Нацбанк продолжит собственную тактику регулирования соотношения спроса и предложения из-за объемов валютных интервенций, сказал Лесовой.

"Во-вторых, предсказать, какими будут валютные колебания - вверх или вниз - пока крайне тяжело, однако мы не исключаем, что "система" валютных изменений также останется в силе, то есть любые изменения не будут проникать за пределы валютных коридоров, а основные показатели рынка будут сохранены (показатели ежедневных колебаний, разницы между курсами и т.п.)", - отметил эксперт.

В третьих, наличный рынок будет находиться в зависимости от межбанка: формирование курсов по-прежнему будет происходить на основе показателей безналичного рынка с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

В-четвертых, курсовые коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми, что соответствует тактике регулятора к минимизации множественных курсов. "Однако одинаковые коридоры - это еще не одинаковые курсы, хотя на наличном рынке курсы банков и обменников будут в максимальном приближении друг к другу", - добавил Лесовой.

В-пятых, отсутствие ограничений на наличном рынке станет базовым для оценки любых возможных всплесков спроса: они будут ситуативными, неугрожающими общему соотношению спроса и предложения, считает банкир.

Прогноз курса

Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесовой, они будут следующими:

Ожидаемые коридоры валютных изменений: 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро (межбанк) и 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный рынок).

Средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% от понедельников.

"Таким образом, на следующей неделе, несмотря на изменения на валютном рынке, они не будут представлять угрозы, не будут вызывать беспокойства. Рынок жив, именно поэтому, хоть и с определенными оговорками, и несмотря на военный контекст, ситуация будет оставаться достаточно предсказуемой и стабильной в своей изменчивости", - констатировал Лесовой.