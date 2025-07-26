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Чого очікувати від долара та євро наприкінці липня: прогноз банкіра

Фото: Курс долара може бути на рівні 41,8-42,1 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наступного тижня очікується відносно стабільний курс долара. Курс євро перебуватиме в стані непередбачуваності

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Курс євро

"Як ми неодноразово зазначали, курс долара, попри підвищений попит, навряд чи істотно зміниться: адже Нацбанк реалізує механізм помірних змін - режим керованої гнучкості", - сказав він.

За його словами, поточний курс долара формуватиметься не лише на ринкових засадах, а й регулятор за нагальної потреби має змогу внести свої корективи в курс через валютні інтервенції.

Банкір прогнозує, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишатимуться мінімальними.

"Загалом можна припустити, що на 1 серпня офіційний курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,1 гривень", - сказав він та нагадав, що на 1 січня курс був 42,02 грн/долар.

Курс євро

Щодо курсу євро, то він перебуватиме в стані непередбачуваності: його коливання можуть бути більш відчутними, аніж долара. І поточні курсові зміни передусім залежатимуть від світових торгів пари долар/євро, та пари гривня/долар в Україні, сказав Лєсовий.

"Курсова пропорція залишиться на рівні 1 євро за 1,15-1,17 долара. Це означає, що основні курсові зміни євровалюти в Україні відбуватимуться в коридорі 48,5-49,7 гривень", - сказав банкір.

Як зазначив Лєсовий, наступного тижня загальна ситуація на валютному ринку буде вельми схожою на все, що відбувалося впродовж липня.

По-перше, підвищений попит буде приборкано - на ринку діє режим "керованої гнучкості", який нормалізує будь-які розбіжності між попитом і пропозицією, по-друге, курс долара залишиться у звичних рамках, по-третє, курс євро відповідатиме світовим курсам цієї валюти, констатував банкір.

Курс євро значно зріс у 2025 році і зараз близький до рекордного рівня. Водночас у НБУ не очікують суттєвих коливань курсу євро до долара до кінця року.

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