Чого чекати від долара: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень

Посеред лютого ситуація на валютному ринку залишатиметься динамічною, однак навряд чи призведе до суттєвих стратегічних змін. Офіційний курс, як і двома тижнями раніше, коливатиметься у діапазоні: 41,65-42,3 грн/долар з періодичними дотиками як до нижньої, так і до верхньої межі коридору.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Тобто курсові зміни будуть досить частими й різновекторними, однак без неочікуваних провалів чи стрибків", - сказав він.

За його словами, житі заходи зі зміцнення гривні та приборкання інфляції (мова йде про двоетапну грудневу та січневу корекцію облікової ставки з 13% до 14,5%) разом з валютними інтервенціями дещо притишили курсові зміни. Стратегія Нацбанку залишається досить ефективною і дає змогу учасникам ринку почуватися більш-менш впевнено і не гарячкувати за будь-якої причини.

"Звісно на гравців ринку можуть тиснути зовнішні непрямі чинники, пов’язані, як з міжнародною політикою, суспільними настроями, так і з перебігом війни. Однак емоційний складник на валютному ринку не буде тривким: економічні фактори, такі як, приміром, співвідношення попиту та пропозиції, формують загальну кон’юнктуру ринку", - сказав Лєсовий.

Він очікує, що на готівковому ринку ситуація буде дзеркальною до міжбанку, власне у своєму курсоутворенні банки та обмінні пункти відштовхуватимуться саме від курсів міжбанку. Різниця між курсами безготівкового та готівкового ринку залишиться в межах 0,3 грн, що свідчить про цілком здорову ситуацію на ринку та дає змогу більш точно прогнозувати курсові показники.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,65-42,3 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,7-42,5 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, протягом 10-16 лютого ситуація на валютному ринку перебуватиме під наглядом регулятора, який готовий за нагальної потреби втрутитися та притлумити попит. Водночас курсові зміни будуть частими, однак несуттєвими, що може стати важливим свідченням живого ринку", - констатував Лєсовий.