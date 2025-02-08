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Чего ждать от доллара: банкир дал прогноз курса на следующую неделю

Украина, Суббота 08 февраля 2025 08:15
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Чего ждать от доллара: банкир дал прогноз курса на следующую неделю Фото: курс доллара ожидается в диапазоне 41,65-42,3 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Посреди февраля ситуация на валютном рынке будет оставаться динамичной, однако вряд ли приведет к существенным стратегическим изменениям. Официальный курс, как и двумя неделями ранее, будет колебаться в диапазоне: 41,65-42,3 грн/доллар с периодическими касаниями как к нижней, так и к верхней границе коридора.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"То есть курсовые изменения будут достаточно частыми и разновекторными, однако без неожиданных провалов или скачков", - сказал он.

По его словам, принятые меры по укреплению гривны и обузданию инфляции (речь идет о двухэтапной декабрьской и январской коррекции учетной ставки с 13% до 14,5%) вместе с валютными интервенциями несколько приглушили курсовые изменения. Стратегия Нацбанка остается достаточно эффективной и позволяет участникам рынка чувствовать себя более-менее уверенно и не горячиться по любой причине.

"Конечно, на игроков рынка могут давить внешние косвенные факторы, связанные, как с международной политикой, общественными настроениями, так и с ходом войны. Однако эмоциональная составляющая на валютном рынке не будет длительной: экономические факторы, такие как, например, соотношение спроса и предложения, формируют общую конъюнктуру рынка", - сказал Лесовой.

Он ожидает, что на наличном рынке ситуация будет зеркальной к межбанку, собственно в своем курсообразовании банки и обменные пункты будут отталкиваться именно от курсов межбанка. Разница между курсами безналичного и наличного рынка останется в пределах 0,3 грн, что свидетельствует о вполне здоровой ситуации на рынке и позволяет более точно прогнозировать курсовые показатели.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,65-42,3 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,7-42,5 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, в течение 10-16 февраля ситуация на валютном рынке будет находиться под наблюдением регулятора, который готов при необходимости вмешаться и приглушить спрос. В то же время курсовые изменения будут частыми, однако несущественными, что может стать важным свидетельством живого рынка", - констатировал Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне до 41,47 - минимума за два месяца.

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